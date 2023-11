Eminem arrive à Fortnite avec deux nouveaux skins: voici tout ce que nous savons

Le patch 27.11 de Fortnite a apporté de nombreuses nouveautés intéressantes au populaire jeu d’Epic Games, mais la plus importante de toutes est probablement les nouveaux skins d’Eminem. et, le rappeur américain populaire débarque dans Fortnite: Origins avec ses propres skins qui comprennent différents styles et même son propre geste. Ci-dessous, nous vous dirons tout ce que nous savons sur Eminem dans Fortnite:

Voici les deux nouveaux skins d’Eminem dans Fortnite

Parmi les fichiers non chiffrés ajoutés à Fortnite lors de sa mise à jour de contenu 27.11, nous trouvons ceux correspondant au skin d’Eminem. Autrement dit, Epic Games, sachant que la communauté de dataminage fouille les données du jeu à chaque patch, ne s’est pas embêté à cacher ou chiffrer les fichiers des nouveaux skins d’Eminem dans Fortnite. Voici tout ce que nous savons sur la skin pour le moment et selon ce que nous avons pu vérifier nous-mêmes via le dataminage:

Skins Slim Shady et Marshall Never More d’Eminem dans Fortnite

Eminem possède deux nouveaux skins: Slim Shady est son apparence « normale » et Marshall Never More, qui porte un chapeau et un costume. Ce dernier skin a deux styles différents.

Le nom de l’écran de chargement du skin Slim Shady d’Eminem dans Fortnite laisse entendre qu’il a quelque chose à voir avec le prochain événement final

Eminem peut avoir quelque chose à voir avec l’événement final de Fortnite: Origins; le nom du fichier de son écran de chargement laisse entendre qu’il fait partie du prochain événement du trou noir. Le nom du fichier est T_LS_S27_DurianKeyArt, et « Durian » est le nom de code de l’événement. De plus, l’écran de chargement s’appelle « Le Big Bang ». Peut-être qu’il y aura un concert d’Eminem lors de l’événement final?

Geste du masque d’Eminem dans Fortnite

Le geste d’Eminem sert à mettre le masque et cela fait alterner entre ses deux styles dans le skin Slim Shady.

Pour l’instant, nous n’en savons pas plus sur ce skin, y compris sa sortie ou son prix. Le reste de ses skins est chiffré, nous ne savons donc pas à quoi ressemblent ses accessoires pour le moment. Nous mettrons à jour cette actualité dès que nous en saurons plus, bien que tout indique qu’il y aura un concert d’Eminem lors de l’événement final de Fortnite: Origins.

Autre contenu Fortnite qui pourrait vous intéresser :

➡️ Obtenez gratuitement un skin sur Fortnite : comment obtenir Alan Wake avant son arrivée en boutique