Nadella a officiellement annoncé que Sam Altman et Brockman rejoindront Microsoft

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a récemment annoncé que l’ancien PDG d’OpenAI, Sam Altman, et le co-fondateur d’OpenAI, Greg Brockman, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche avancée en intelligence artificielle. Cette décision s’inscrit dans le cadre du partenariat en cours entre Microsoft et OpenAI. L’objectif de cette collaboration est d’accélérer les percées en matière d’IA et de démocratiser l’IA en tant que nouvelle plateforme technologique.

Le conseil d’administration d’OpenAI a destitué le PDG Sam Altman vendredi dernier et a déclaré qu’il avait « perdu confiance en sa capacité à continuer de diriger OpenAI ». Hier, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré qu’Altman et le co-fondateur d’OpenAI, Greg Brockman, avaient encore beaucoup à apporter dans le domaine de l’IA. Pour cette raison, ces deux experts technologiques rejoindront une nouvelle équipe d’IA chez Microsoft. Il révèle également que Microsoft sera PDG de cette nouvelle équipe. Altman a été embauché par Microsoft quelques heures après l’échec des négociations avec le conseil d’administration d’OpenAI. Le conseil d’administration d’OpenAI a refusé de démissionner ou de lui permettre de reprendre le poste de PDG d’OpenAI.

Nadella a tweeté :

« Nous restons engagés dans notre partenariat avec OpenAI et avons confiance en notre roadmap produit, en notre capacité à continuer à innover avec tout ce que nous avons annoncé lors de Microsoft Ignite, ainsi qu’en notre support continu à nos clients et partenaires constructeurs. Nous sommes impatients de faire connaissance avec Emmett Shear et la nouvelle équipe de direction d’OAI et de travailler avec eux. Et nous sommes extrêmement enthousiastes de partager la nouvelle selon laquelle Sam Altman et Greg Brockman, ainsi que leurs collègues, rejoindront Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche avancée en IA. Nous sommes impatients de leur fournir rapidement les ressources nécessaires à leur réussite. »

Commentaire d’Altman et Brockman sur le nouveau poste

Sur X, Altman a retweeté la publication de Nadella, confirmant sa nouvelle de rejoindre Microsoft et a écrit « La mission continue ». Nadella a répondu à Altman, révélant certaines de ses réflexions sur le nouveau rôle de PDG d’Altman chez Microsoft, en disant : « Nous avons appris beaucoup au fil des ans sur la façon de donner de l’espace aux fondateurs et aux innovateurs, de construire une identité et une culture distinctes au sein de Microsoft, notamment avec GitHub, Mojang Studios et LinkedIn, et je suis impatient que vous fassiez de même. »

Brockman a également révélé que la nouvelle équipe de Microsoft inclurait également certains des talents clés d’OpenAI. Jakub Pachocki, directeur de la recherche chez OpenAI, rejoindra l’équipe de recherche avancée en IA de Microsoft à un poste de direction non divulgué. Le chercheur d’OpenAI, Szymon Sidor, et le responsable de groupe leader, Aleksander Madry, rejoindront également Microsoft à des postes de direction. Selon Ndtv, de nombreux employés d’OpenAI ont également posté sur X que « OpenAI ne serait rien sans ses personnes ». Cela est maintenant devenu une sorte de campagne depuis le début de la saga Altman.

Il est important de mentionner que Microsoft attribue généralement le titre de PDG uniquement aux dirigeants des entreprises indépendantes ou importantes au sein de la société. Récemment, le responsable de Xbox, Phil Spencer, a été nommé PDG de Microsoft Gaming, et Microsoft utilise également ou continue d’utiliser le poste de PDG pour gérer certaines des entreprises qu’il a acquises, dont GitHub, LinkedIn, Mojang et Activision Blizzard. Cela montre l’engagement de Microsoft à former une nouvelle équipe de recherche avancée en IA et l’entreprise a probablement de plus grands projets.

Le partenariat et l’annonce

Le partenariat entre Microsoft et OpenAI évolue depuis des années. En janvier 2023, Microsoft et OpenAI ont étendu leur partenariat grâce à un investissement de plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années afin d’accélérer les percées en matière d’IA et d’assurer la démocratisation de la technologie de l’IA. Ce partenariat comprend divers aspects, notamment le calcul intensif à grande échelle et le déploiement d’expériences alimentées par l’IA dans les produits grand public et d’entreprise.

Dans une annonce récente, Satya Nadella, président et PDG de Microsoft, a souligné la poursuite du partenariat avec OpenAI et la confiance dans la roadmap produit et l’innovation. Cette annonce a également révélé que Sam Altman et Greg Brockman rejoindraient Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche avancée en IA, marquant ainsi un développement important dans la collaboration entre les deux entités.

Implications et perspectives futures

L’ajout de Sam Altman et Greg Brockman à l’équipe de Microsoft témoigne d’une stratégie visant à exploiter l’expertise et les talents d’OpenAI pour faire progresser la recherche et le développement en IA. Cette évolution devrait renforcer les capacités de Microsoft dans le domaine de l’IA et favoriser l’innovation dans différents secteurs d’activité.

De plus, cette annonce reflète l’engagement de Microsoft à promouvoir un environnement collaboratif propice à la recherche et au développement de pointe en matière d’IA. En intégrant l’expertise des fondateurs et des membres de l’équipe d’OpenAI, Microsoft vise à renforcer sa position de leader dans le domaine de la technologie et des solutions en intelligence artificielle.

Notre avis

L’annonce de Satya Nadella concernant l’inclusion de Sam Altman et Greg Brockman dans l’équipe de recherche avancée en IA de Microsoft souligne la collaboration de plus en plus étroite entre Microsoft et OpenAI. Cette décision devrait entraîner d’importants progrès dans la recherche et le développement en matière d’IA, ce qui profitera finalement aux entreprises et aux consommateurs grâce à des solutions et des expériences innovantes basées sur l’IA.

En résumé, l’intégration des talents et de l’expertise d’OpenAI dans l’équipe de recherche en IA de Microsoft marque un moment clé dans l’évolution de la technologie de l’IA et de ses applications dans divers domaines.

Cet article donne un aperçu de l’annonce récente de Satya Nadella concernant l’inclusion de Sam Altman et Greg Brockman dans l’équipe de recherche avancée en IA de Microsoft, mettant en lumière les implications et les perspectives futures de ce développement stratégique.

