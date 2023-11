Guitar Hero et Rock Band dans Fortnite ? Un nouveau mode de jeu musical dévoilé : voici tout ce que nous savons

Il reste moins de deux semaines avant le prochain grand événement de Fortnite, et la communauté de datamining du jeu est en effervescence. L’une des récentes fuites affirme qu’un nouveau mode de jeu musical inspiré de Guitar Hero et Rock Band arrivera bientôt. Voici tout ce que l’on sait à ce sujet :

Voici tout ce que l’on sait sur le nouveau mode de jeu musical de Fortnite

Fortnite recevra un nouveau mode de jeu musical appelé Festival selon le dataminer populaire et fiable HYPEX. Voici tout ce qui sera inclus dans ce nouveau mode de jeu qui rappelle fortement les mécaniques de Guitar Hero et Rock Band :

UPCOMING MUSIC MODE (With COLLABS) ???? — Fortnite travaille sur un mode rythmique appelé « Festival » qui comprend du jeu décontracté et compétitif. Vous pourrez jouer en solo ou en duo, en trio et en quatuor en tant que chanteur, guitariste, batteur, bassiste et plus encore, ET gagner des récompenses gratuites. [Tout cela a été découvert par @itsUnreleased] -… pic.twitter.com/NlS5DNLRJb — HYPEX (@HYPEX) 20 novembre 2023

Le mode de jeu s’appelle Festival et comporte des collaborations.

Il y a deux listes de jeu distinctes : une publique et une compétitive.

Les instruments/positions de groupe auxquels nous pouvons jouer comprennent le chanteur, la guitare, la batterie, la basse et plus encore.

Nous pourrons jouer seuls, en duo, en trio et en escouade de quatre personnes.

Il sera possible de gagner des récompenses gratuites en jouant à ce mode de jeu.

Ce mode de jeu sera disponible à partir du 9 décembre 2023.

Jusqu’à présent, les artistes et chansons suivants ont été confirmés : Pokerface de Lady Gaga, Numb de Linkin Park, Africa de Toto, Thunder de Imagine Dragons, Poison d’Alice Cooper et des packs de musique de Fortnite.

Tout cela est conforme à la raison pour laquelle Epic Games a acheté Harmonix en 2021. Selon la société à l’époque, l’intention derrière l’acquisition du studio de développement des séries Guitar Hero et Rock Band était de « créer des expériences musicales pour Fortnite », et ces expériences musicales verront enfin le jour près d’un an et demi après l’acquisition.

Epic Games a acheté Harmonix, les créateurs de Guitar Hero et Rock Band, en 2021

D’autre part, grâce aux fichiers du patch 27.11 de Fortnite, nous savons que nous verrons une version préliminaire de ce nouveau mode de jeu musical lors de l’événement final Big Bang le 2 décembre 2023. Pour l’instant, il ne nous reste plus qu’à attendre pour pouvoir profiter de ce nouveau contenu dans Fortnite ; nous n’avons jamais vu rien de tel dans le jeu auparavant et il a l’air prometteur.

