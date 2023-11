Faites plaisir à vos enfants pour le Black Friday et pour Noël avec les motos électriques Hypergogo

Avec la fièvre du Black Friday qui monte et l’approche de la belle saison de Noël, il est grand temps de gâter vos enfants avec des cadeaux mémorables. Hypergogo vous propose exactement cela avec sa trois toutes nouvelles séries de motos électriques pour enfants, toutes à prix réduits pour le Black Friday.

Cruiser Series – Faites vivre à votre enfant l’expérience ultime de conduite !

1. HYPER GOGO Cruiser 12 Plus (avec APP)

La Cruiser 12 Plus allie un design vintage avec des fonctionnalités de pointe pour offrir à votre enfant une expérience de conduite inégalée. Leurs voyages seront animés par des lumières colorées, une musique dynamique grâce à connexion Bluetooth, et même des effets de fumée pour une ambiance réaliste.

Un système de contrôle intelligent via une application mobile vous permet, en tant que parent, de garder un œil sur la conduite de votre enfant et d’ajuster à distance les paramètres de lumière et de vitesse. Plus besoin de vous inquiéter pour leur sécurité !

La Cruiser 12 Plus peut atteindre une vitesse maximale de 16 km/h grâce à son moteur efficace de 160W. Avec une capacité de 12 km et une batterie Li-ion de 5.2Ah, la divertissement est assuré pour des heures. Faites le plein de souvenirs précieux avec Hypergogo.

2. HYPER GOGO Cruiser 12 Plus

Dotez votre enfant de la Cruiser 12 Plus, une moto électrique au style chopper unique. Elle offre non seulement un look cool et confiant à votre enfant, mais stimule également son imagination et son admiration.

La Cruiser 12 Plus offre également les mêmes fonctionnalités que la Cruiser 12 Plus avec appli, y compris les effets de fumée, les lumières changeantes et les sons de moteur réalistes. Et bien sûr, elle offre également un moteur efficace de 160W et trois vitesses différentes pour une expérience de conduite excitante.

3. HYPER GOGO Cruiser 12

Avec la Cruiser 12, vos enfants peuvent profiter de l’excitation d’une véritable balade à moto. Cette moto est conçue pour ressembler à une véritable moto avec un réservoir de carburant simulé et un pot d’échappement simulé. Le guidon réglable s’adapte à la taille de chaque enfant, garantissant une expérience de conduite confortable pour tous.

Avec son moteur de 160 W, la Cruiser 12 peut atteindre une vitesse maximale de 16 KM/H et offre 3 niveaux de vitesse différents pour une expérience personnalisée. La grande capacité de la batterie de 21.9V 5.2Ah de la Cruiser 12 garantit des heures de divertissement et d’aventure.

C’est le moment de faire plaisir à vos enfants pour le Black Friday et pour Noël avec les motos électriques Hypergogo. Découvrez notre collection sur notre site et profitez des promotions spéciales Black Friday.

Les codes de réduction et lien d’achat pour ce Black Friday :

Sur le site Hypergogo, utilisez le code « Cruiser30 » pour bénéficier de 30 euros de réduction.

➡️ Voir l’offre sur les motos série Cruiser sur Hypergogo

Sur le site Geekmaxi, utilisez le code « 8NTzrLp8 » pour obtenir une réduction de 10 euros.

➡️ Voir l’offre sur les motos série Cruiser sur Geekmaxi

C’est une chance à ne pas manquer ! Offrez une expérience de conduite inoubliable à votre enfant avec les motos électriques pour enfants Hypergogo. Préparez-vous à des moments de joie et d’excitation !

La Série Challenger – Pour des sensations de conduite incroyables !

1. HYPER GOGO Challenger 12 Plus (avec APP)

La Challenger 12 Plus est bien plus qu’une simple moto pour enfants. Elle est équipée de lumières cool, d’une connexion Bluetooth pour écouter de la musique et même d’effets de fumée pour une atmosphère de conduite réaliste.

Avec notre Application de contrôle intelligent, vous pouvez gérer à distance les lumières et la limite de vitesse pour assurer une conduite sans soucis. Prenez part à l’aventure de votre enfant, renforcez le lien et boostez leur confiance pendant qu’ils explorent le monde de la conduite avec vous à leurs côtés.

Équipée d’un moteur efficace de 160W, la Challenger 12 Plus peut atteindre une vitesse maximale de 16 km/h. De plus, avec une capacité maximale de 12 km et une batterie Li-ion de 5.2Ah, votre enfant peut profiter d’heures d’amusement sans interruption.

2. HYPER GOGO Challenger 12 Plus

La Challenger 12 Plus offre à votre enfant une expérience de conduite inoubliable. Avec son style chopper unique, cette moto donne à votre enfant un look cool et confiant qui stimulera son imagination et son admiration.

Tout comme la version avec application, la Challenger 12 Plus propose des effets de fumée, des lumières changeantes et des sons de moteur réalistes. Et bien sûr, elle dispose également d’un moteur efficace de 160W et trois vitesses différentes pour une expérience de conduite adaptée à chaque enfant.

3. HYPER GOGO Challenger 12

Avec la Challenger 12, vos enfants peuvent vivre l’expérience ultime de la conduite d’une moto. Elle dispose d’un design de réservoir de carburant ingénieux qui permet à votre enfant de stocker des objets pendant la conduite, améliorant à la fois le style et la praticité.

La Challenger 12 est équipée d’un moteur de 160W qui permet à votre enfant d’atteindre une vitesse maximale de 16 KM/H. Avec 3 niveaux de vitesse et une grande capacité de batterie de 21.9V 5.2Ah, votre enfant peut profiter d’heures de plaisir et d’aventure sans interruption.

C’est le moment idéal pour faire plaisir à vos enfants pour le Black Friday avec les motos électriques de la série Challenger de Hypergogo. Découvrez notre collection sur notre site et profitez de nos offres spéciales Black Friday.

Les codes de réduction et lien d’achat pour ce Black Friday :

Sur le site Hypergogo, utilisez le code « Challenger30 » pour bénéficier de 30 euros de réduction.

➡️ Voir l’offre sur les motos série Challenger sur Hypergogo

Sur le site Geekmaxi, utilisez le code « 8NTzrLp8 » pour obtenir une réduction de 10 euros.

➡️ Voir l’offre sur les motos série Challenger sur Geekmaxi

Ne manquez pas cette opportunité unique ! Offrez à votre enfant une expérience de conduite inoubliable avec les motos électriques pour enfants de la série Challenger de Hypergogo. Préparez-vous pour des moments de joie et d’excitation !

La série Pioneer : Une expérience de conduite pour enfants comme aucune autre !

1. HYPER GOGO Pioneer 12 Plus (avec APP)

Préparez-vous à être émerveillé par la Pioneer 12 Plus, une moto électrique pour enfants contrôlable via une application.

Grâce à notre application intelligente, vous pouvez contrôler à distance les lumières et la limite de vitesse de la moto, offrant une conduite sûre et sans soucis pour votre enfant. Par ailleurs, elle dispose d’un système d’éclairage cool, de la lecture de musique via Bluetooth et même d’effets de fumée pour une expérience de conduite réaliste.

Son moteur de 160W offre des performances élevées, avec une vitesse maximale de 16 km/h. Avec une autonomie maximale de 12 km et une batterie Li-ion de 5.2Ah, votre enfant peut profiter d’une heure de plaisir ininterrompu !

2. HYPER GOGO Pioneer 12 Plus

La Pioneer 12 Plus, avec son design vintage et ses performances élevées, offre une expérience de conduite pleine de divertissement pour votre enfant.

Tout comme la version avec application, la Pioneer 12 Plus propose des effets de fumée, des lumières changeantes, des sons de moteur réalistes, et une connectivité Bluetooth pour musique. Elle dispose également d’un moteur efficace de 160W, pouvant atteindre une vitesse maximale de 16 km/h.

3. HYPER GOGO Pioneer 12

La Pioneer 12 offre une expérience de conduite réaliste et attrayante pour votre enfant. Avec une conception de réservoir de carburant simulé qui permet à votre enfant de stocker des objets pendant la conduite, chaque voyage devient une aventure passionnante.

Equipée d’un moteur de 160W, la Pioneer 12 peut atteindre une vitesse maximale de 16 KM/H. Grâce à ses trois niveaux de vitesse et sa grande capacité de batterie de 21.9V 5.2Ah, votre enfant peut profiter d’heures d’excitation et d’aventure sans interruption.

Le Black Friday est le moment parfait pour offrir à vos enfants une expérience de conduite inoubliable avec les motos électriques de la série Pioneer de Hypergogo. Découvrez notre collection sur notre site et profitez de nos offres spéciales pour le Black Friday.

Les codes de réduction et lien d’achat pour ce Black Friday :

Sur le site Hypergogo, utilisez le code « Challenger30 » pour bénéficier de 30 euros de réduction.

➡️ Voir l’offre sur les motos série Pioneer sur Hypergogo

Sur le site Geekmaxi, utilisez le code « 8NTzrLp8 » pour obtenir une réduction de 10 euros.

Ne ratez pas cette chance unique ! Préparez-vous pour des moments de joie et d’excitation sans fin avec les motos électriques pour enfants de la série Pioneer de Hypergogo.

➡️ Voir l’offre sur les motos série Pioneer sur Geekmaxi