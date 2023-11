Red Magic 9 Pro dévoilé avec Snapdragon 8 Gen 3 SoC

La Chine a été témoin aujourd’hui du lancement tant attendu du smartphone phare Red Magic 9 Pro. En parallèle, le modèle Red Magic 9 Pro+ a également été dévoilé, présentant de légères différences dans les paramètres du sous-système de puissance.

Une des caractéristiques remarquables du smartphone est son écran plat, dépourvu de toute encoche. À la place, il arbore une caméra frontale sous-écran de cinquième génération dernier cri, offrant une résolution de 16 mégapixels.

La série Red Magic 9 Pro dévoilée : une plongée approfondie dans la puissance et les performances phares

L’écran AMOLED a une taille remarquable de 6,8 pouces et affiche une résolution de 2480 x 1160 pixels. Avec une luminosité de 1600 cd/m², les utilisateurs peuvent s’attendre à des visuels vibrants. De plus, l’écran offre une fréquence d’ajustement PWM de 2160 Hz.

Alimentant le Red Magic 9 Pro est le robuste processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Ce processeur offre des performances exceptionnelles, aidées par un système de refroidissement avancé comprenant une chambre à vapeur de grande taille et un ventilateur actif. Le smartphone a obtenu d’impressionnants scores de 2,291 millions de points dans AnTuTu à température ambiante et de 2,321 millions de points en laboratoire.

Le 9 Pro a une grande batterie de 6500 mAh qui prend en charge la charge de 80 W. En revanche, le Red Magic 9 Pro+ est équipé d’une batterie de 5500 mAh et prend en charge la charge de 165 W. Il est à noter que le smartphone se charge entièrement en seulement 35 minutes. Tandis que le modèle Pro+ réalise la même prouesse en seulement 16 minutes.

Les deux modèles offrent une prise en charge de l’USB 3.2 Gen 2 et disposent de haut-parleurs stéréo, d’un puissant moteur de vibration, de prises casque 3,5 mm, de puces NFC et d’émetteurs IR.

Quant aux capacités de l’appareil photo, la configuration principale de l’appareil photo comprend trois modules. Ces modules abritent des capteurs d’une résolution de 50 mégapixels (avec OIS), 50 mégapixels (équipé d’un objectif ultra grand-angle) et 2 mégapixels (dédié à la photographie macro).

Le Red Magic 9 Pro Dark Knight est proposé aux prix suivants : 615 $ pour la déclinaison 8/256 Go, 670 $ pour la déclinaison 12/256 Go et 725 $ pour la déclinaison 12/512 Go.

Pour le modèle Pro+ Dark Knight, les prix sont fixés à 770 $ pour la déclinaison 16/256 Go, 810 $ pour la déclinaison 16/512 Go et 980 $ pour la déclinaison 24 Go/1 To.

