Les Secrets des Terres du Milieu : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’Elden Ring

Essai : Les Secrets des Terres Intermédiaires – Beyond Elden Ring est un ouvrage conçu pour découvrir et ordonner toute l’histoire et les personnages du jeu de From Software et Hidetaka Miyazaki. Un essai qui organise chronologiquement tout le lore du jeu et donne du sens aux mots qui peuvent sembler (ne sont pas) sans rapport avec les personnages, aux descriptions d’objets qui passent inaperçus et à un monde qui une fois reconstruit, on voit qu’il a bien plus La main de George RR Martin qu’il n’y paraît au premier abord.

Son auteur, Adrián Suárez, a la capacité tout au long des plus de 200 pages de relier les événements antérieurs au jeu et de les raconter presque sous la forme d’une histoire, en identifiant le rôle de chacun des personnages présents dans le même ou qui étaient dans les Terres du Milieu et ont été la clé du déroulement des événements du jeu comme nous le voyons tout au long de notre jeu.

De plus, il ne reste pas simplement un puzzle avec ses pièces emboîtées, mais plutôt – il ne pouvait en être autrement grâce à Suárez – il y a place pour l’interprétation et pour creuser et trouver les références et les influences de Miyazaki lorsqu’il s’agit de concevoir Elden Ring. De certains connus sous le nom de Berserker à d’autres beaucoup plus profonds mais essentiels, comme Ico ou le Tao te King et le I Ching ou le Livre des Mutations.

Naturellement, tout sur Malenia, sa malédiction, son frère et son histoire est présent.

Au-delà de la contextualisation, de la localisation des ennemis, des PNJ et des ancêtres, The Secrets of Intermediate Lands ose également dans ses dernières pages essayer de connecter le jeu au sein du Soulverse, avec tout ce qui peut être interprété comme étant lié d’une manière ou d’une autre, aussi petite soit-elle. , avec d’autres jeux de la série Souls.

Un essai indispensable pour comprendre ce qu’Elden Ring veut raconter, découvrir l’énorme richesse qui se cache derrière des ennemis mortels et des monstres grotesques et cadrer tout ce dont vous ne saviez pas parfaitement comment c’était filé.

Pourquoi le lire :

Raconte chronologiquement les événements d’Elden Ring, ses personnages, ses ancêtres et ses motivations

Contextualise les références utilisées par From Software lors de la création du monde et de ses règles

Vos notes de bas de page avec les dialogues et les descriptions du jeu

Ouvrez votre esprit pour penser vos propres théories et interprétations

Auteur : Adrien Suarez

Où le trouver : sur Amazon et autres stores physiques et en ligne