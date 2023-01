Ant-Man and the Wasp Quantumania révèle une nouvelle image spectaculaire de Kang

Ant-Man and the Quantumania Wasp, un film que nous appelons habituellement Ant-Man 3, approche à grands pas, puisque sa date de sortie dans les salles du monde entier est fixée au 17 février. Il y a de l’attente avec la nouvelle aventure de Kang Le Conquérant, puisque le postulat de l’histoire est très séduisant en mettant en scène un méchant très apprécié des fans de l’univers Marvel. Et c’est précisément Kang, le protagoniste, qui a été vu dans une image inédite, partagée en exclusivité par Empire Magazine. Sans plus tarder, voilà.

Dans quel ordre regarder tous les films et séries Marvel ?

L’UCM (Marvel Cinematic Universe) est très étendu et a de nombreuses années d’histoire derrière lui. Il n’y a pas exactement peu de séries et de films que vous pouvez apprécier, mais nous sommes conscients qu’il n’est pas toujours clair quel est l’ordre idéal pour commencer à les regarder tous. Surtout quand quelqu’un n’est pas à jour et décide d’entrer dans l’univers à partir de zéro. Pour cette raison, dans ce lien, vous avez une liste complète de toutes les œuvres, ordonnées de manière parfaite pour que vous puissiez tout apprécier sans rien perdre de vue.

Nous ne pouvons pas non plus oublier les jeux vidéo, depuis ce même 2023 — et au-delà — il y a plusieurs titres basés sur les super-héros Marvel qui sont sur le point d’atteindre PC et consoles. Ici, vous pouvez tous les voir, ainsi que la fenêtre de lancement confirmée dans le cas de certains.

Revenant à Ant-Man et la Guêpe Quantumania, nous vous rappelons que le film sortira le 17 février dans les salles du monde entier et marquera le début de la phase 5 de l’UCM.

Source | Revue Empire (exclusif); via la bande dessinée