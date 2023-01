Certains utilisateurs signalent que la nouvelle mise à jour PS5 peut geler votre console : comment y remédier

Depuis quelques jours, la mise à jour du firmware PS5 22.02-06.50.00 est accessible à tous. En fait, il est très probable que vous ayez déjà mis à jour le vôtre, surtout si vous avez configuré le téléchargement et l’installation des correctifs pour que le processus s’exécute automatiquement. Eh bien, selon les informations partagées par PlayStation Lifestyle, certains utilisateurs signalent des cas d’erreurs causées par ladite mise à jour.

En entrant dans les détails, le problème réside dans l’acceptation des nouveaux termes et conditions du service, quelque chose que nous devons accepter chaque fois qu’une nouvelle mise à jour arrive, de sorte que les erreurs affectent exclusivement les utilisateurs qui jouent en ligne (dans certains cas, cela peut même geler votre console). Heureusement, un moyen de le résoudre a déjà été trouvé. Ici, nous vous expliquons comment vous débarrasser des problèmes.

Comment corriger l’erreur causée par la mise à jour PS5 22.02-06-50-00

Comme nous l’avons dit, les problèmes sont causés par l’acceptation des termes et conditions du service, et ils affectent les joueurs qui sont en ligne. Si vous faites partie de ceux qui entrent dans la console hors ligne, vous n’avez à vous soucier de rien, mais si ce n’est pas le cas, il existe une méthode très simple pour résoudre le problème : allumez votre console comme d’habitude, déconnectez-vous de les serveurs PSN et redémarrez immédiatement la session. Pour le moment, PlayStation n’a pas statué sur la question.

PS5 paysage ou portrait ?

C’est l’un des débats les plus récurrents que nous ayons vus dans le monde, puisque depuis des décennies de nombreux joueurs ont montré leur confusion quant à la position dans laquelle nous devrions placer notre console. PS2, Xbox 360, PS4, Xbox One et bien sûr PS5 et Xbox Series X|S. Nous pouvons choisir de les avoir tous couchés ou debout, mais ces derniers jours, le débat sur la question de savoir si la PS5 souffre de problèmes techniques lorsqu’elle est placée verticalement est revenu au premier plan. La réponse est toujours la même : au-delà des problèmes isolés de matériel défectueux en usine, il n’y a aucun problème à le tenir debout.

Source | mode de vie PS ; via la bande dessinée