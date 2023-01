Les chiffres de Trunks et Gohan qui se souviennent quand ils ont essayé de surpasser leurs parents

L’histoire qui tourne autour des androïdes et de Cell continue d’être pour beaucoup la plus importante de toutes et la plus complexe. Le voyage dans le temps de Trunks, la troisième chronologie qui s’est ouverte avec Cell, et le développement en font l’un des événements les plus dramatiques de la série. C’est pourquoi on s’en souvient encore aujourd’hui et même le dernier film Dragon Ball Super: Superhero est une sorte d’hommage à tous ces événements.

Banpresto a entre ses mains quelques chiffres de mesures ajustées et aussi un prix assez intéressant dans lequel on peut voir certains moments de cet arc en action. Aujourd’hui, nous parlons de la figurine Trunks Super Saiyan Dragon Ball Z de 13 centimètres de la série Chosenshiretsuden et, d’autre part, de la figurine de 9 centimètres de Gohan Super Saiyan Dragon Ball Z de la même série. Les deux peuvent être trouvés ici avec d’autres propositions, sur Banpresto.es.

Gohan et Trunks dépassent leurs limites

Comme vous pouvez le voir sur les images, ce sont des personnages dans une position de combat très particulière. Si nous regardons celui de Trunks, c’est l’un des moments mythiques où il tire pour lancer une attaque. Cela vous permet de le voir avec un visage agressif et plein d’expressivité et une pose dont vous vous souviendrez sans aucun doute. De plus, comme il est d’usage dans ces pièces, tant l’expression du visage que les détails dans les muscles, les textures des vêtements ou des gants, sont très soignés.

De son côté, Gohan lance un coup de pied en l’air depuis le côté, quelque chose que l’on situe clairement dans l’entraînement qu’il a fait avec son père dans la Chambre du Temps Hyperbolique et c’est là que Goku a découvert que son fils avait un pouvoir latent capable de se terminer Cellule. Son expression de combat est également très réussie, ainsi que les draps de gants et de bottes et la pose spectaculaire.

Dans les deux cas, ils sont vêtus des combinaisons de combat typiques de Vegeta et que Bulma leur donne pour qu’ils puissent livrer. Gohan combattra enfin Cell dans la tenue de Piccolo, il n’est donc pas très courant de voir une figurine dans cette tenue. Dans Trunks, qui conserve l’esthétique que porte également son père, nous l’avons vu plus fréquemment dans d’autres personnages.

En tout cas, ils se démarquent par la recréation fidèle qu’ils font des deux personnages à l’époque de la série où il se trouve, tant pour l’arrangement des cheveux Super Saiyan de Gohan que sans avoir atteint le deuxième niveau comme pour Trunks avec sa queue up. , quelque chose qui était courant à cette époque et que nous avons également vu recréé dans les jeux vidéo.

