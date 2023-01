Nier Automata relève le niveau avec le chapitre 2 : Lily, le personnage que vous ne connaissiez peut-être pas

Un robot s’allume. Il commence à regarder autour de lui. Il se lève. Et commencez à marcher. Dans un premier pas ferme, les notes de City Ruins sonnent, l’une des meilleures mélodies de Nier Automata. D’autres robots suivent son sillage. Une communauté est créée. Le premier d’entre eux trouve un livre. Et commencez à lire. Pour absorber les connaissances. Le début du deuxième chapitre de Nier Automata ver. 1.1a est beau, car il raconte comment les robots ont pris conscience de leur environnement, ont commencé à être une famille et à travailler ensemble, laissant derrière eux la lutte contre l’humanité. Pour même ressentir ?

La séquence de la façon dont le protagoniste du robot commence à s’occuper des plantes pour qu’elles s’épanouissent dans la ville en ruines sert à mettre en contexte ce qui se passe sur la planète et que dans le jeu vidéo il nous faut comprendre. Cela sert également à nous mettre dans une situation où nos bouches tomberont sûrement au sol avec l’apparition de Pascal dans les prochains chapitres.

Lily, avant Nier Automata

Si le premier chapitre de l’anime était une copie 1:1 du jeu vidéo, ici Yoko Taro et A-Pictures commencent déjà à jouer avec le spectateur et surtout avec le joueur qui connaît l’oeuvre originale. L’un des personnages qui prend le commandement d’une escouade de résistants est Lily, inconnue du grand public et à juste titre. Il est apparu dans les pièces de YoRHA, où les événements avant Nier Automata sont racontés. La mission Pearl Harbor Descent, une bataille contre les machines dans laquelle ce personnage est présent et où il est apparenté à A2. Cela se passe quatre ans avant le match.

Si cela ne vous semble pas familier, c’est normal, Lily se fait connaître tangentiellement dans le jeu.

Le nom de Lily est déposé dans l’un des romans à lire dans Nier Automata pendant le parcours C et qui se trouvent sur l’ordinateur d’Anemone. Ces événements sont racontés et le personnage apparaît… et son destin. Maintenant, dans l’anime, nous la voyons se battre devant une horde de machines qui se révèlent, et elle se retrouvera face à face avec 9S et 2B, qui arrivent pour les aider au moment le plus critique.

Le rôle dudit personnage, comment il se connectera avec qui n’est pas encore apparu dans la série est inconnu, mais cela peut changer le chemin que nous connaissons ou du moins, le moyen d’y parvenir. Le chapitre ne propose guère plus que cette mise en scène et l’arrivée des deux androïdes sur la planète, qui en théorie devrait bientôt déboucher sur des événements liés au camp et à ses besoins. Cela nous aide aussi à voir Devola et Popola pour la première fois.

Le chapitre place la barre plus haut par rapport au premier car il s’éloigne du 2B et du 9S pour faire la part belle au monde de Nier Automata, à ses robots, car il n’y a quasiment pas de CGI (seulement un instant où les deux androïdes arrivent avec leurs machines ) et parce que la bande son cloue chaque instant comme il l’a fait dans le jeu vidéo. Et parce que les variations laissent ceux d’entre nous qui ont joué et rejoué le titre pendant des années avec une certaine intrigue. A la fin, les deux marionnettes qui passent en revue les fins alternatives de Nier Automata nous en montrent une que vous connaissez sûrement.

Et terminé le chapitre, nous revenons pour nous souvenir de son début. Ruines de la ville. Beau morceau de musique.