Star Wars : The Bad Shipment clarifie l’avenir de Cody, l’ami clone d’Obi-Wan Kenobi

« Les bons soldats obéissent aux ordres. » Telle est la devise des clones de la République Galactique, une phrase qui condense le code de conduite qui doit régir leur vie. Créés par des cloneurs kaminoens, ces guerriers ont été génétiquement modifiés pour améliorer leurs capacités martiales. Dans le troisième épisode de Star Wars : The Bad Shipment —saison deux—, le destin de Cody, l’un des personnages les plus aimés de la saga (ceux qui le connaissent, bien sûr), a enfin été dévoilé.

Nous vous avertissons que cet article contient des spoilers du chapitre.

Le nom CC-2224 ne vous semble peut-être pas trop familier car il s’agit d’un numéro de série, celui du clone connu sous le nom de Cody. Comme le reste de ses frères, son génome contient les informations génétiques de Jango Fett, le chasseur de primes que nous avons vu dans Attack of the Clones. Pendant la guerre des clones, le commandant Cody a servi sous le commandement du général Obi-Wan Kenobi lors d’innombrables missions, et ils sont devenus des amis extrêmement proches.

Un clone solitaire.

Même apparence mais différente

La phrase à laquelle nous avons fait allusion au début de l’article, « les bons soldats obéissent aux ordres », pue la tyrannie dans chaque mot. Et c’est qu’en dépit d’être des répliques modifiées de Jango, les clones ont développé leurs propres personnalités et ont essayé de se différencier. Il y avait une pulsion interne, une tentative de retrouver leur identité, de fuir l’apparente homogénéité, c’est pourquoi ils ont choisi leurs propres noms au détriment des froids numéros de série. Il convient de mentionner que ceux qui plongent dans le canon tomberont sur la belle histoire de Sister, un soldat clone trans. Ce sont des gens de chair et de sang, pas des droïdes sans cœur, comme leur devise semble l’impliquer.

À la fin de la guerre des clones, le maître Jedi Obi-Wan Kenobi s’est rendu sur la planète Utapau pour affronter le général Grievous. Une fois mort, le chancelier suprême Palpatine a mis son plan directeur en action. Sith dans l’ombre, Dark Sidious avait tout orchestré à la perfection. Il a émis l’Ordre 66 et les clones ont trahi leurs anciens alliés, les Jedi. Kenobi, comme tant d’autres Chevaliers, a été surpris lorsque Cody a levé son arme contre lui.

Frères d’armes et amis dans la guerre des clones.

Ce n’est pas que les soldats aient assassiné leurs généraux parce que « les bons soldats obéissent aux ordres », du moins pas pour la plupart. Comme expliqué dans la série animée The Clone Wars, ils ont tous une puce inhibitrice implantée dans leur cerveau. Lorsque le protocole Order 66 a été lancé, les puces ont été activées et forcées d’agir de cette manière.

La conscience que les droïdes n’ont pas

Dans l’épisode le plus récent de The Bad Batch, The Lone Clone, Cody mène une mission contre une enclave séparatiste, la faction du défunt comte Dooku. L’objectif est de libérer l’homme que l’Empire Galactique a désigné comme gouverneur, puisqu’il a été kidnappé par le gouverneur légitime, qui ne reconnaît pas la souveraineté impériale sur la planète Desix. Crosshair, un ancien membre de Squad 99, défend l’idéal « les bons soldats obéissent aux ordres » et reste fidèle sans remettre en cause les ordres de ses supérieurs.

Négocier une sortie sans violence.

Une fissure s’ouvre dans la conscience de Cody, contrairement à Crosshair —qui, soit dit en passant, n’a plus la puce inhibitrice—, pèse sur les dérives de l’Empire. CC-2224 négocie la reddition pacifique du Gouverneur, mais l’Impériale libérée envoie les clones pour l’assassiner de sang-froid. Crosshair tire et Cody ouvre les yeux. La réflexion finale du personnage est que les clones ne sont pas comme des droïdes, leurs décisions du passé pèsent sur leur conscience pour le reste de leur vie :

« Dis-moi quelque chose, Crosshair. Dans ce nouvel Empire, est-ce qu’on améliore la galaxie ? », se demande Cody. « Savez-vous pourquoi nous sommes différents des droïdes ? Nous pouvons prendre nos propres décisions. Nous choisissons. Et si nous choisissons mal, cela reste dans notre conscience. La dernière fois que nous savons du personnage, c’est qu’il a déserté l’armée impériale. Le reste de l’histoire reste à écrire. Dans les scripts originaux de la série Obi-Wan Kenobi, Cody était à nouveau ami avec les Jedi et le Maître lui avait fait confiance pour s’occuper de Luke Skywalker pendant ses absences de Tatooine.

Cody part sous l’œil attentif de Crosshair. En arrière-plan, une peinture murale avec les noms des clones tombés lors de la bataille de Geonosis.

Les trois premiers épisodes de la deuxième saison de Star Wars : The Bad Shipment sont désormais disponibles sur Disney+. De nouveaux chapitres sont publiés tous les mercredis.