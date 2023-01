Après plus de 10 ans, Risen revient ce mois-ci, un RPG culte à ne pas manquer

Nous avons à peine commencé 2023 et nous sommes déjà plongés dans une montagne de nouveautés. Et il y en a tellement qu’il est facile de perdre de vue certains qui ne méritent pas d’être oubliés. L’un d’eux est Risen, le RPG en monde ouvert de Piranha Bytes, un studio également responsable de Gothic. Saviez-vous qu’une version renouvelée arrive dans quelques jours ? Ce sera le 24 janvier, jour où il débarquera sur S5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous ne le savez pas encore, nous vous expliquons pourquoi vous devriez y jeter un œil.

Risen Remastered : à quoi ressemble-t-il et quelles améliorations inclut-il ?

La première chose qu’il faut savoir, c’est qu’au-delà d’une rénovation technique, le studio a travaillé sur divers aspects qui nécessitaient une visite en atelier : l’interface a été améliorée et les contrôles ont été parfaitement adaptés pour jouer avec une manette, les écrans de chargement de le titre original… Sans aucun doute, une série de changements destinés à offrir une expérience plus dans l’air du temps.

À l’époque, Risen en est venu à avoir deux suites, même si elles différaient un peu de lui et n’ont jamais profité du label de jeu culte que le premier a. Sur le papier, on parle d’un RPC à l’occidentale, avec des scénarios ouverts et une totale liberté d’action. Mais au-delà de cela, les raisons pour lesquelles il a réussi à se faire une place parmi les amateurs du genre résident dans son histoire, dans laquelle toutes nos actions ont des conséquences, ainsi que sa composante d’exploration, très organique et bien planifiée ; L’île de Faranga regorge de secrets.

Risen sera mis en vente sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch le 24 janvier. Dans le cas du PC, le jeu est disponible sur Steam depuis longtemps, mais coïncidant avec le lancement, il recevra une mise à jour gratuite pour inclure les améliorations susmentionnées.

