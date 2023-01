Emi Evans est la voix magique de NieR ; Saviez-vous que vous l’avez entendu dans plusieurs de vos jeux préférés ?

Lorsque le premier NieR est arrivé sur le marché il y a plus de 10 ans, on en a beaucoup parlé, et tout n’était pas positif. Cependant, il y a quelque chose pour lequel il a toujours été rappelé : sa bande son impressionnante. Cette combinaison d’instruments tels que le piano et une voix indubitable qui chante dans une langue inventée a donné naissance à des mélodies familières même à ceux qui n’ont pas essayé la saga Yoko Taro.

Elle est exprimée par Emiko Rebecca Evans, mieux connue sous le nom d’Emi Evans. La voix du chanteur britannique est devenue très populaire grâce à des chansons comme ‘Song of the Acients’ et ‘Ashes of Dreams’ (NieR Replicant) ou ‘Weight of the World’ (NieR Automata), entre autres. Nous aimons sa voix, nous pensons donc que ce n’est pas seulement une bonne journée pour revendiquer sa carrière, mais pour découvrir que vous l’avez peut-être entendue chanter dans certains de vos jeux préférés.

Emi Evans avec Keiichi Okabe, compositeur de NieR

et, vous l’avez entendu dans Dark Souls

Exactement ce que vous lisez : Emi Evans est la voix de certaines des chansons les plus mémorables de la saga From Software : « Nameless Song » et « Longing », les génériques de Dark Souls et Dark Souls 2, respectivement. Elle est également responsable de « Dispossession », l’une des mélodies les plus reconnaissables de Drakengard 3, l’œuvre qui a servi de prélude à la franchise NieR avec Yoko Taro à la barre.

Mais sa carrière ne s’arrête pas là, bien sûr, puisque nous l’avons même entendue récemment dans l’un des indies les plus acclamés de ces dernières années, Chicory: A Colorful Tale (« The Mountain Top »). Une autre chanson assez populaire dans laquelle nous apprécions sa voix est dans ‘Gotta Stay Fly’ d’Ace Combat : Assault Horizon, ainsi que dans Etrian Odyssey IV, dans lequel elle est également responsable des paroles de la chanson ‘Town – Bird-Shaped Palette sur le toit’. Ci-dessous nous vous proposons une compilation de ses chansons.