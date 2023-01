AMD corrige un firmware bâclé qui a désactivé les cœurs sur Ryzen 5 7600X

Qu’est-ce qui vient de se passer? De temps en temps, AMD publie une nouvelle mise à jour du firmware AGESA qui améliore les performances, augmente la stabilité, ajoute une prise en charge supplémentaire du processeur, etc. pour les cartes mères AMD. En règle générale, ces mises à jour se déroulent sans accroc et fonctionnent parfaitement. Malheureusement, la dernière mise à jour du logiciel AGESA était tout sauf parfaite.

La semaine dernière, AMD a publié AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4, la dernière mise à jour logicielle pour les fabricants de cartes mères qui proposait des mises à niveau de stabilité typiques. Plus important encore, il a également ajouté le prise en charge des processeurs Ryzen non-X récemment lancés et des prochains processeurs X3D, qui devraient atteindre les étagères en février.

Malheureusement pour AMD, le leaker hardware « chi11eddog » a révélé que le nouveau logiciel désactivait accidentellement un à deux cœurs sur des processeurs Ryzen 5 7600X spécifiques. Les processeurs 7600X avec une seule matrice complexe à cœur (CCD) n’ont pas été gênés par ce bug, mais les processeurs à double CCD n’ont pas été aussi chanceux.

Les utilisateurs dotés d’un processeur double CCD qui ont mis à jour leur BIOS pendant la brève période de disponibilité des téléchargements ont subi une perte de performances significative ou, pire, un ordinateur qui ne démarre tout simplement pas.

Certaines cartes mères initialisent le processus de démarrage strictement via un cœur, généralement le premier, connu sous le nom de Core 0. Le plus gros problème est que Core 0 était le cœur qui était désactivé, ce qui signifiait que le PC ne démarrerait pas. Il n’y avait pas de chiffres spécifiques concernant la perte de performances, mais la désactivation d’un cœur entier (ou deux) est garantie de provoquer une baisse notable.

MSI et ASRock ont ​​supprimé le BIOS X670/B650 AGESA 1.0.0.4 (SMU 84.79.204) des sites Web.

On dit que certains 7600X sont downcore à partir de SKU 2-CCD avec Core0 désactivé, avec lequel 1.0.0.4 ne peut pas démarrer. AGESA 1003 est bien.

Le nouveau SMU 84.79.210 corrigera. 1.0.0.4 BIOS toujours sur le site Web de Gigabyte. pic.twitter.com/N8wnryyXgg – chi11eddog (@g01d3nm4ng0) 7 janvier 2023

Comme indiqué ci-dessus, MSI et Asrock ont ​​rapidement extrait toutes les mises à jour du BIOS contenant le nouveau firmware de leurs pages de support respectives à la suite des rapports. Lorsque le tweet de chi11eddog a été mis en ligne, Gigabyte n’avait pas encore supprimé les téléchargements des mises à jour du BIOS avec le logiciel concerné. Cependant, les liens n’étaient plus disponibles plus tard dans la journée.

Heureusement, AMD n’a pas tardé à envoyer une version corrigée du firmware AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4 qui ne désactive aucun cœur par inadvertance. Jusqu’à présent, aucun mauvais rapport n’a été publié concernant le nouveau logiciel, alors j’espère que la deuxième fois sera la bonne. Au moment d’écrire ces lignes, MSI a déjà publié des mises à jour du BIOS avec le firmware corrigé. Cependant, Asrock et Gigabyte ne l’ont pas encore fait.

Dans l’ensemble, il s’agissait d’une erreur étrange de la part d’AMD, et il est plutôt étrange de voir comment ce bug a traversé les tests et les mises à jour bêta du BIOS avec le firmware. Le problème n’a pas été découvert avant la mise en ligne des versions officielles du BIOS, mais heureusement, les fabricants ont été prompts à s’assurer que les utilisateurs ne le téléchargeraient pas et n’en subiraient aucune conséquence. Félicitations à AMD pour le travail de patch rapide également.