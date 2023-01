L’administrateur des licences HDMI déclare que les caractéristiques obscures du mode Alt HDMI sont mortes

Pourquoi c’est important : le mode Alt HDMI a été conçu pour fournir un pont efficace et flexible entre deux technologies de connexion différentes. Mais les promesses du HDMI Alt Mode ne se sont jamais concrétisées, et la norme potentielle est maintenant essentiellement morte, comme l’a officiellement confirmé HDMI LA.

Selon Notebookcheck, qui s’est entretenu avec des représentants de HDMI Licensing Administrator (LA) au CES 2023, le mode Alt HDMI ne sera pas mis à jour avec les dernières normes audiovisuelles. La technologie n’a jamais été adoptée par les fabricants d’utilisateurs finaux, et elle était essentiellement morte à son arrivée en raison des nouvelles tendances du marché et de la concurrence DisplayPort.

Comme expliqué sur la page officielle de la norme, le mode Alt HDMI permettrait aux « appareils sources compatibles HDMI » d’utiliser une connexion USB-C pour fournir un signal et des fonctionnalités HDMI via un câble plus simple sans avoir besoin de protocoles ou d’adaptateurs supplémentaires. De cette façon, le « connecteur USB Type-C à petit design (form factor), réversible et polyvalent » pourrait fonctionner avec « l’interface d’affichage principale » (c’est-à-dire HDMI) sur les smartphones, les tablettes et les PC.

La dernière version de la norme HDMI Alt Mode prend en charge la gamme complète des fonctionnalités HDMI 1.4b, y compris les résolutions jusqu’à 4K, le son surround, le canal de retour audio, la 3D (4K et HD), le canal Ethernet HDMI, le contrôle électronique grand public, Deep Color, et la technologie HDCP DRM (1.4 et 2.2). « Il appartient aux fabricants », indiquent les caractéristiques, « de choisir les fonctionnalités HDMI qu’ils prennent en charge sur leurs produits avec USB Type-C ».

Et les fabricants ont clairement choisi d’éviter complètement la prise en charge du mode HDMI Alt. Le HDMI LA, qui gère les accords de licence pour l’utilisation commerciale des spécifications HDMI les plus récentes, a déclaré que la technologie n’avait tout simplement pas sa place sur le marché moderne. Des entreprises comme Apple ont recommencé à ajouter des ports HDMI sur leurs produits, a déclaré HDMI LA, et le mode Alt HDMI n’offre aucun avantage réel par rapport au mode Alt DisplayPort.

Tout comme le mode Alt HDMI, le mode Alt DisplayPort a été conçu pour utiliser un port USB-C et un combo câble pour connecter des écrans ou des téléviseurs compatibles DisplayPort. De plus, le mode DisplayPort Alt prend en charge des taux de rafraîchissement plus élevés (4K à 60 Hz, non compressé), des couleurs 24 bits, etc. Le mode alternatif DisplayPort peut même prendre en charge les signaux HDMI 2.0, et il a été officiellement publié 2 ans avant le mode alternatif HDMI (en 2014), ce qui a clairement contribué à son adoption plus large.

Le HDMI LA a admis au CES qu’il ne connaissait même aucun fabricant réel qui a produit un produit compatible HDMI Alt Mode. Il en va de même pour le forum des implémenteurs USB, où les personnes « familières avec le processus de certification » ne savent pas si un adaptateur HDMI Alt Mode est disponible à l’achat. Alors adieu le mode Alt HDMI ; nous vous connaissions à peine.