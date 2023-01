La peinture e-ink de BMW : une petite révolution sur le marché automobile ?

Au CES de cette année, BMW a présenté un nouveau véhicule concept : le i Vision Dee. Entre autres caractéristiques futuristes, la voiture peut changer de couleur en appuyant sur un bouton. De cette façon, il peut s’adapter à la situation et aux préférences du conducteur à tout moment.

Vous aimeriez conduire une voiture bleue, mais votre femme préfère conduire en blanc uni ? Aucun problème. Si la technologie fonctionne comme le promet BMW, cela pourrait être une révolution dans la peinture automobile.

C’est l’encre électrique

La technologie s’appelle la technologie E-Ink, qui indique « encre électronique ». Bien sûr, ce n’est pas nouveau en 2023. Vous connaissez l’encre électronique des lecteurs de livres électroniques, dont certains utilisent également des écrans colorés, tels que le Pocketbook InkPad Color. L’utilisation de la technologie e-ink par BMW peut désormais afficher jusqu’à 32 couleurs sur 240 segments différents du corps. Chaque segment peut afficher une couleur différente, vous pouvez donc créer différents motifs sur la carrosserie de votre BMW si vous vous ennuyez d’une finition de peinture uniforme.

Selon BMW, la peinture à changement de couleur est très économe en énergie. Il ne consomme de l’électricité que lorsqu’il change de couleur. Ceci est possible car ce n’est pas un écran qui doit éclairer en permanence des diodes individuelles.

La peinture Vision Dee de cette année serait une technologie avancée de la peinture à encre électronique que BMW a présentée au CES l’année dernière. De plus, les « reins » de la BMW sont constitués d’écrans en noir et blanc, que BMW appelle « phygital ». Les ingénieurs munichois entendent une combinaison de physique et numérique. Les reins doivent alors agir comme des yeux qui montrent les émotions de la voiture et, par exemple, pouvoir surveiller le conducteur lorsqu’il en sort.

Le véhicule concept a des yeux. Photo: BMW

Que indique la peinture à changement de couleur pour les conducteurs ?

Les nouvelles technologies et l’innovation, c’est bien beau. Mais qu’obtenez-vous de la nouvelle peinture dans la pratique ? Un avantage devrait être évident : avant d’acheter une voiture, vous n’avez plus à vous engager sur une couleur avec de la peinture e-ink.

Si vous avez acheté une voiture avec une peinture normale et que vous n’aimez plus la couleur : pas de chance, vous devez vivre avec maintenant. Avec la peinture e-ink, le problème est résolu d’une simple pression sur un bouton. Vous pouvez faire preuve de créativité avec cela. Combinez les couleurs et les zones pour créer des motifs et colorer votre corps de rêve. Plus de visite coûteuse chez le peintre nécessaire.

Outre les aspects cosmétiques, le vernis e-ink peut également avoir des utilisations pratiques. Par exemple, lorsqu’il fait noir ou que la visibilité est limitée par le brouillard ou de fortes pluies, vous pouvez passer à une couleur vive et accrocheuse afin que les autres véhicules puissent vous voir plus facilement.

Le système d’infodivertissement iDrive fonctionne à l’intérieur des BMW modernes. Vous pouvez découvrir ce que peuvent faire iDrive et les systèmes d’infodivertissement d’autres grands fabricants ici :

Quels problèmes la peinture e-ink cause-t-elle?

À ce stade, il est difficile de parler de problèmes éventuels car la technologie n’est pas mature et n’est pas encore sur le marché. Cependant, il existe de gros points d’interrogation qui peuvent poser des problèmes potentiels pour la technologie.

Cela pose la question de la longévité. Combien de temps la peinture est-elle fonctionnelle ? Peut-elle conserver sa couleur aussi longtemps qu’une peinture classique ? Est-ce qu’il s’estompe avec le temps ou reste-t-il toujours complètement saturé ?

Une autre question dans une catégorie similaire est la durabilité de la peinture. Puis-je le nettoyer moi-même et puis-je le chasser dans le lave-auto ? Que se passe-t-il s’il y a une rayure dans la peinture ou une bosse ? Faut-il alors remplacer tout le segment ?

Un constructeur automobile comme BMW ne mettrait pas une telle technologie sur le marché si elle n’était pas robuste dans l’usage quotidien. Cependant, nous ne pouvons dire cela avec certitude que si une voiture de production avec l’encre électronique échangeable apparaît réellement.

Vous pouvez regarder le concept-car discuter d’émotions avec Arnold Schwarzenegger dans une vidéo promotionnelle :

Conclusion

La technologie BMW E-Ink colorée en est encore à ses balbutiements et n’est installée dans le véhicule concept qu’à des fins de test et de promotion. On ne sait toujours pas si et quand la peinture sera réellement produite en série.

Personnellement, cependant, j’aimerais voir la technologie sur la route, car elle peut servir à des fins esthétiques et pratiques. S’il fonctionne également de manière économe en énergie, est robuste et le prix est correct, alors BMW a tout fait correctement.

Que pensez-vous de la technologie ? Voyez-vous un potentiel ou est-ce un gadget inutile?

Photo de couverture : BMW