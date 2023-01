The Walking Dead réorganise son prochain univers de zombies : les nouveaux spin-offs sont retardés

L’univers zombie de The Walking Dead fait face à une nouvelle étape pleine de contenu, tout au long de nombreux spin-offs qui arriveront peu après la conclusion de la série principale à la fin de l’année dernière. Bien que nous ayons une mauvaise nouvelle pour les fans de la franchise qui étaient impatients de voir les nouvelles aventures de Maggie, Negan, Daryl, Rick et Michonne au plus vite. À tel point qu’AMC a pris la décision de retarder les premières de la nouvelle série, dont certaines sont prévues pour ce premier semestre. A tel point que The Walking Dead : Dead City, une série interprétée par Maggie et Negan, se déplace en juin de cette année au lieu de mai, tandis que le dénouement de l’histoire de Rick et Michonne passe définitivement en 2024, à une date encore à préciser.

The Walking Dead réorganise son calendrier de diffusion

Et c’est qu’on sait déjà que Fear the Walking Dead, le premier spin-off issu de la série principale, s’achèvera cette année avec la saison 8, découpée en plusieurs blocs jusqu’à la fin de l’année et dont vous pouvez découvrir le premier aperçu vidéo voir via le lien suivant. C’est peut-être pour cette raison qu’AMC a décidé de déplacer les productions suivantes appartenant au même univers, à commencer par la première avec Maggie et Negan dans un New York dévasté par les zombies, qui sortira en juin au lieu de mai, comme c’était le cas initialement prévu.

En revanche, la mini-série tant attendue de Rick et Michonne qui mettra fin à leur histoire passe officiellement à 2024. En revanche, celle qui semble rester au goût du jour pour le moment est Daryl Dixon, la série Norman Reedus. qui garderait sa première à la fin de 2023 et dont nous avons récemment vu de nouvelles images du plateau de tournage à Paris, même si cela pourrait également arriver en 2024. Bien sûr, nous avons un thème zombie appartenant à l’univers The Walking Dead pendant un certain temps , bien que maintenant à des doses plus espacées

Source | bande dessinée