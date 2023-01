Ubisoft annule quatre autres jeux et retarde Skull & Bones pour la sixième fois en raison de difficultés financières

En un mot : Ubisoft, autrefois élue la marque de jeu la plus détestée au monde, ne passe pas un bon moment en ce moment. En plus d’abaisser son objectif de projections financières pour le dernier trimestre et d’admettre que ses récentes sorties n’ont pas été aussi performantes que prévu, la société a annulé trois autres jeux, s’ajoutant aux quatre annulés cet été. Il a également retardé Skull and Bones pour la sixième fois.

C’était en juillet quand Ubisoft a annoncé l’annulation de quatre jeux en développement, dont Splinter Cell VR et Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline. Trois autres titres non annoncés rejoignent la pile rejetée, portant le total à sept annulations coûteuses en un exercice.

Expliquant les raisons de son déménagement, Ubisoft a souligné que Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope et Just Dance 2023 ne fonctionnent pas aussi bien que prévu. La société a également déclaré qu’elle « fait face à des défis majeurs alors que l’industrie continue de se déplacer vers des méga-marques et des titres durables que [sic] peut atteindre des acteurs du monde entier, sur toutes les plateformes et tous les modèles commerciaux. »

Il y a de mauvaises nouvelles pour ceux qui espèrent jouer à la version finale de Skull and Bones le 9 mars. La simulation de pirate est retardée pour une incroyable sixième fois au début de l’exercice 2023-24 d’Ubisoft, qui commence en avril.

« Les joueurs pourront découvrir la beauté de Skull and Bones dans la prochaine phase bêta. Le temps supplémentaire a déjà porté ses fruits et a apporté des améliorations impressionnantes à sa qualité, ce qui a été confirmé par de récents tests de jeu », a déclaré Ubisoft dans ses états financiers. « Nous pensons que les joueurs seront positivement surpris par son évolution. Nous avons décidé de reporter sa sortie afin d’avoir plus de temps pour présenter une expérience beaucoup plus raffinée et équilibrée et pour renforcer la notoriété. »

Ces jeux en conserve ont coûté beaucoup d’argent à l’entreprise. Il a déprécié environ 500 millions d’euros (538 millions de dollars) en dépenses de recherche et développement capitalisées liées aux « jeux premium et gratuits à venir et aux titres récemment annulés ».

Ubisoft a également abaissé ses projections financières pour le trimestre octobre-décembre d’environ 830 millions d’euros (891 millions de dollars) à environ 725 millions d’euros (779 millions de dollars). Il s’attend à ce que les réservations nettes chutent de 10% pour l’année, après avoir précédemment prédit que ces revenus augmenteraient de 10%, écrit Engadget. La société cherche à réduire ses dépenses de 200 millions d’euros supplémentaires (215 millions de dollars) au cours des deux prochaines années grâce à « une restructuration ciblée, la cession de certains actifs non essentiels et l’attrition naturelle habituelle ». Sans surprise, le cours de l’action Ubisoft est en chute libre (ci-dessus).

2022 était loin d’être la meilleure année d’Ubisoft. Il y a eu la débâcle NFT qui a vu l’orgueil de l’entreprise à propos de l’expérience de jeton non fongible avec Ghost Recon Breakpoint qui lui a été renvoyé au visage lorsqu’il a été supprimé quatre mois seulement après son lancement. Il a également été question d’un rachat, ou de son absence, de fonctionnalités de désactivation dans les jeux en ligne, d’allégations d’abus sexuels et d’inconduite dans certains studios Ubisoft, et n’oublions pas qu’il facture 120 $ pour Far Cry 6 GOTY Edition même si le jeu n’a pas ‘ t gagner un prix GOTY. Pour une entreprise élue marque de jeu la plus détestée en 2021, il y avait certainement beaucoup de schadenfreude parmi les consommateurs.