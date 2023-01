Ils recréent The Legend of Zelda de NES en réalité virtuelle et le résultat est incroyable

L’origine de tout, le jeu qui a lancé la légende, mais maintenant sous un angle différent. The Legend of Zelda, un titre sorti en 1986 pour la NES, semble impressionnant en réalité virtuelle. Il a été partagé par l’utilisateur Sugary Noe sur YouTube et Twitter, bien qu’il ne s’agisse bien sûr pas d’une version officielle, mais d’un mod DOOM.

Le classique de la Nintendo Entertainment System utilise le moteur QuestZDoom pour afficher des graphismes très similaires à ceux de l’original, mais avec la particularité de fonctionner en réalité virtuelle. Non seulement la finition visuelle est respectée, mais aussi la musique chiptune et le développement de l’aventure elle-même, du moins dans ce premier donjon, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous.

Ce n’est pas le premier titre de la saga à passer par le filtre VR. Le classique The Legend of Zelda : Ocarina of Time a été recréé grâce à Nintendo Labo, tandis que The Legend of Zelda : Breath of the Wild est également passé par ce processus.

Tears of the Kingdom, le prochain Zelda s’envole vers le ciel

Non, il n’y a pas de projet de réalité virtuelle en route, mais il y a un nouvel épisode tant attendu de la saga. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, suite de Breath of the Wild, mettra en place une autre aventure en monde ouvert dans le monde d’Hyrule, à la fois sur terre et dans le ciel. La production était initialement prévue pour 2022, mais Nintendo avait besoin d’un peu plus de temps pour tirer le meilleur parti du projet.

S’il n’y a plus de retards de dernière minute, le jeu vidéo sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 12 mai. Une année 2023 pleine de grands jeux nous attend, donc si vous ne voulez en manquer aucun, nous vous recommandons de jeter un œil à ce calendrier. Ce n’est que dans la première moitié de l’année que nous verrons des titres comme Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi : Survivor, Final Fantasy XVI ou Tears of the Kingdom.

Source | La vie de Nintendo