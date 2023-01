Francis Ford Coppola dément le chaos sur le tournage de Megalopolis : Adam Driver prend sa défense

Le prétendu chaos qui régnait sur le tournage de Megalopolis, le nouveau et tant attendu film de science-fiction du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola, a récemment été révélé à travers un article publié en exclusivité par le célèbre média The Hollywood Reporter. Dans cet article, vous pouviez lire des choses comme Coppola avait licencié plusieurs collaborateurs clés de l’équipe d’art et d’effets spéciaux, tandis que d’autres travailleurs avaient quitté la production en raison du « chaos » qui règne sur le plateau. De plus, on assurait que le budget de 120 millions de dollars n’avait déjà été dépassé qu’à mi-parcours du tournage, ce qui mettait sérieusement en péril la viabilité du projet. Maintenant, le cinéaste lui-même a semblé démentir toutes ces informations, déclarations soutenues par l’un de ses principaux acteurs : Adam Driver.

Coppola et Adam Driver assurent que tout va bien

Cela a été précisé par le réalisateur lui-même dans des déclarations à Deadline : « Il s’agissait essentiellement de gérer les coûts. Je n’avais jamais travaillé sur un film où j’étais si heureux avec le casting. Ces rapports ne disent jamais qui sont ces sources. Pour eux, je dis, ‘ha ha, attendez et voyez’. Parce que c’est un beau film et surtout parce que le casting est génial. J’ai aimé travailler avec une distribution si travailleuse et si désireuse de chercher le non conventionnel, de trouver des solutions cachées. Ces acteurs sont passionnants à travailler avec et la photographie est tout ce que je pouvais espérer. Donc, on est à l’heure, et j’adore les acteurs et la mise en scène est excellente, je ne sais pas de quoi parlent les autres ici », raconte le réalisateur.

Francis Ford Coppola

D’autre part, l’acteur Adam Driver, l’un des protagonistes du film, s’est également exprimé en ce sens, cette fois, dans des déclarations recueillies par le média IndieWire, bien qu’il ait confirmé certaines des données du rapport controversé : « L’environnement que Francis crée est axé sur la concentration et l’inspiration. C’est honnêtement l’une des meilleures expériences de tournage que j’aie jamais eues. Notre équipe est rapide et pleine d’esprit, notre département de garde-robe est à la hauteur, les acteurs sont incroyables et volontaires, et Francis est l’une des personnes les plus perspicaces et les plus attentionnées avec qui travailler. Je suis très fier de faire ce film avec lui et eux, et même si je n’ai pas parlé à tout le monde, je peux affirmer avec assurance que c’est l’attitude générale sur le plateau », confie l’acteur.

Bien sûr, Adam Driver lui-même reconnaît qu’une partie de l’équipe des effets visuels a été licenciée et qu’une autre partie a démissionné de son poste : « Tous les départements ne trouvent pas de cohésion dans les films et, au lieu de souffrir et de prendre des décisions qui laissent une impression durable dans le film , les gens démissionnent, se font virer ou rompent », conclut Driver.

Megalopolis nous racontera comment un architecte veut reconstruire une ville utopique de New York dévastée par un cataclysme, il a un casting de luxe avec des noms comme Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Dustin Hoffman, Forest Whitaker, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman et Shia LaBeouf. Pour le moment, il n’a pas de date de sortie en salles.

