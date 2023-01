L’une des stars d’Harry Potter revient dans le monde des sorciers dans Hogwarts Legacy

Tout est prêt pour le lancement de Hogwarts Legacy, un jeu vidéo qui nous fera explorer une époque bien antérieure à celle des romans. Warner Bros. Games a commencé à annoncer les acteurs qui exprimeront les personnages du jeu. Un fait curieux est que Luke Youngblood reviendra dans le monde des sorciers après avoir joué l’étudiant de Gryffondor Lee Jordan dans Harry Potter à l’école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets.

Youngblood n’a participé qu’aux deux premiers films, bien qu’il ait également prêté sa voix au personnage du jeu vidéo Harry Potter et l’Ordre du Phénix. Dans Hogwarts Legacy, il jouera un autre étudiant, cette fois de la maison Serdaigle.

Quels sont les autres artistes confirmés ?

L’un des personnages qui a été détaillé est celui joué par Simon Pegg, le réalisateur de Poudlard le moins bien noté de l’histoire, et qui viendra plus tard la sournoise Dolores Umbridge. Phineas Nigellus Black (le prédécesseur de Sirius Black et Beatrix Lestrange, oui) est défini comme paresseux, vaniteux et grincheux, plus préoccupé par son statut social que par toute question liée à l’éducation des étudiants. Son arrogance le conduit à être considéré avec dédain par tout le monde. Voici le casting :

Sebastian Croft est le protagoniste (voix 1)

Amelia Gething est la protagoniste (voix 2)

Simon Pegg est Phineas Nigellus Black

Leslie Nicol comme professeur Matilda Weasley

Asif Ali est Amit Thakkar

Kandace Kaine est le professeur Onai

Sohm Kapila en tant que professeur Satyavati Shah

Jason Anthony comme Nick presque sans tête et le chapeau de tri

Hogwarts Legacy arrivera sur le marché le 10 février, mais uniquement dans sa version de nouvelle génération pour PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Le 4 avril, il fera ses débuts sur PS4 et Xbox One, tandis que la version Nintendo Switch est prévue pour juillet. 25. Les bons chiffres de prévente augurent d’une réponse positive de la part des joueurs.

Source | Héritage de Poudlard