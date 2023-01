Pas d’attaques de pirates, un fichier endommagé suffisait à bloquer tous les avions américains

Selon l’Association of Aircraft Owners and Pilots of the United States, le système informatique utilisé aux États-Unis pour émettre des avertissements au personnel navigant doit être mis à jour.

Pas d’attaques de pirates. Derrière le blocage des vols qui a interrompu le trafic aérien aux États-Unis pendant environ 90 minutes, il n’y a pas de puissances étrangères ni d’adolescents avides de médailles à exhiber sur un forum du dark web. Un premier diagnostic de la Federal Aviation Administration (FAA) a révélé que le blocage du système d’alerte de l’équipage de conduite connu sous le nom de NOTAM était parti d’une erreur interne : « Des indications préliminaires font remonter l’interruption à un fichier de base de données endommagé ».

Pete Buttigieg, le secrétaire aux Transports de la Maison Blanche, a expliqué que même le gouvernement ne soupçonne pas qu’il y a une cyberattaque derrière ce qui s’est passé. Au contraire. Buttigieg a déclaré que la décision de la FAA de bloquer les avions était très conservatrice. La panne d’électricité enregistrée le 11 janvier est sans précédent par son ampleur. Presque.

Selon Michael McCormick, professeur à l’Université aéronautique Embry-Riddle, la dernière fois qu’un tel blocus s’est produit aux États-Unis remonte au 11 septembre 2001, lorsqu’une série d’attentats-suicides organisés par l’organisation terroriste Al-Qaïda a détourné plusieurs avions à travers le pays provoquant également la destruction des tours jumelles.

Le problème d’un ancien système informatique

Buttigieg a anticipé une série d’éléments issus des premières investigations. Le système NOTAM existe depuis 1947 et une grande partie de son infrastructure est encore ancienne et a besoin d’être mise à jour. Lorsqu’il a commencé à échouer, la FAA a décidé d’un redémarrage général mais une fois les opérations terminées, elle n’a toujours pas jugé le système suffisamment sûr pour démarrer les avions.

A l’origine de tout, en tout cas, il semble y avoir un problème de mise à jour du système NOTAM, comme le confirme une note de l’Association of Aircraft Owners and Pilots of the United States : « No NOTAM, no flight. Toutes les personnes impliquées dans ce problème comprennent que les systèmes et la technologie doivent être mis à jour. Un certain nombre de processus sont actuellement en cours à la FAA pour s’assurer que ces systèmes restent à jour. »