Xbox et Bethesda annoncent un nouvel événement numérique et en confirment un autre dédié à Starfield

La rumeur avait couru dans les dernières heures et a finalement été confirmée. Microsoft a officiellement annoncé un nouvel événement numérique, qui pourra être suivi en direct et proposera des nouvelles de certains titres spécifiques tels que Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends ou The Elder Scrolls Online. Le Developer_Direct n’aura pas Starfield comme protagoniste, mais Bethesda Game Studios prépare un programme exclusivement axé sur les nouveautés des créateurs de Skyrim. Lorsque? Le 15 janvier suivant.

« Présenté par les développeurs eux-mêmes de studios comme Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios et ZeniMax Online Studios, le Developer_Direct se concentrera sur des fonctionnalités importantes, des démos de gameplay détaillées et les dernières informations sur les jeux Xbox à venir sur Xbox. mois à venir », commentent-ils dans le communiqué. Cela sera suivi par l’événement ESO Chapter Reveal, axé sur le titre en ligne The Elder Scrolls.

À quelle heure est le Developer_Direct dédié aux jeux Bethesda et Xbox ?

Starfield et Redfall étaient prévus pour 2022, mais les deux ont été repoussés vers le nouveau parcours. L’objectif est d’améliorer au maximum tous ses aspects. C’est ainsi que le calendrier 2023 reste pour l’instant.

Source | Xbox