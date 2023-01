iPhone : traduisez facilement des sites Web et des textes

Avec votre iPhone, vous pouvez traduire du texte de deux manières. L’un est très pratique intégré dans le navigateur Web Safari, l’autre traduit également des textes pour vous dans d’autres applications du système.

Contenu:

Safari pour iPhone : traduire des pages Web

La fonction de traduction de Safari prend en charge de nombreuses langues, dont l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, le chinois et bien d’autres. Ainsi, vous pouvez facilement traduire des sites Web dans presque toutes les langues.

On va essayer tout de suite avec un vrai cas de pénibilité. Un site japonais qui vend des stylos plume. Avec la fonction de traduction de Safari sur iPhone, vous ne serez pas perdu à la page.

Vous pouvez facilement et rapidement traduire la page dans votre langue maternelle en quelques clics. Tout ce que vous avez à faire est d’aller sur le site Web que vous souhaitez traduire et d’appuyer sur l’icône du puzzle dans la barre d’adresse. Cela ouvrira les extensions. Ici, vous appuyez traduire le site…. Ensuite, vous choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez traduire le site Web et la page s’affichera dans la langue de votre choix.

Vous n’avez donc pas besoin de rechercher un outil de traduction ou de passer par des étapes compliquées – tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur l’icône de traduction et de sélectionner la langue souhaitée.

Traduire uniquement des parties d’un site Web

La fonction de traduction n’est pas seulement un moyen simple et rapide de comprendre les sites Web en langues étrangères. La fonctionnalité vous donne également la possibilité de ne traduire que des parties d’un site Web.

Par exemple, si vous allez sur un site Web en anglais et que vous souhaitez simplement traduire quelques mots ou phrases, vous pouvez simplement mettre en surbrillance la partie du texte que vous souhaitez. Pour ce faire, n’appuyez pas sur le symbole du puzzle dans la barre d’adresse, mais plutôt sur la flèche qui indique dans le menu contextuel à droite qu’il y a plus à venir. si vous êtes ici Traduire type, seul le texte sélectionné sera traduit.

iPhone : traduisez n’importe quel texte

Maintenant, vous l’avez probablement déjà deviné : vous ne pouvez pas seulement utiliser iPhone Safari comme traducteur. La traduction est disponible dans tous les programmes de l’iPhone dans lesquels vous pouvez sélectionner du texte. Très pratique aussi, par exemple pour écrire un texte en anglais plus rapidement.

Même si vous êtes bon en anglais, il vous faudra plus de temps pour écrire un email en anglais que dans votre langue maternelle, par exemple. Alors écrivez simplement le texte en allemand et laissez votre iPhone le traduire. Si tout n’est pas comme vous l’aimez, vous avez probablement fait les quelques ajustements plus rapidement que si vous aviez écrit tout l’e-mail en anglais.

Traduisez avec l’iPhone : rédigez des e-mails en anglais plus rapidement

Vous devez écrire des courriers en anglais de temps en temps et cela prend beaucoup plus de temps que pour le courrier allemand ? Ensuite, écrivez simplement votre e-mail en allemand et faites-le rapidement traduire par votre iPhone.

Pour traduire un texte, marquez-le et sélectionnez dans le menu contextuel Traduire la fin. Vous copiez le résultat et le collez à nouveau – c’est fait ! Voici un exemple :

Ceci est un exemple d’e-mail que j’ai écrit en allemand. La fonction de traduction de l’iPhone a traduit le texte pour moi très rapidement.

Traduction:

Ceci est un exemple d’e-mail que j’ai écrit en allemand. La fonction de traduction de l’iPhone a ensuite rapidement traduit le texte pour moi.

Au moins pour moi, c’est beaucoup plus rapide que si j’écrivais le courrier directement en anglais. Et plus le texte est long, plus vous gagnez de temps avec lui.

Rédigez des e-mails en anglais plus rapidement

Précision : Relisez !

Aussi bon et rapide que soit votre iPhone en tant que traducteur, ce n’est pas parfait. Vous le remarquerez probablement lorsque le programme de traduction fait des erreurs lors de la traduction vers votre langue maternelle. Mais c’est plus difficile dans l’autre sens. Par conséquent, vous ne devez l’utiliser que comme une aide pour obtenir des traductions dans des langues que vous connaissez au moins un peu. Enfin, vous devez être sûr que ce que vous y mettez en sortira.

Avez-vous d’autres exemples?

La fonction de traduction vous a-t-elle déjà aidé dans des tâches similaires ou connaissez-vous d’autres exemples d’utilisation ? N’hésitez pas à laisser un conseil dans les commentaires si vous avez plus d’idées sur la façon d’utiliser la fonction de traduction. Au fait, vous pouvez également utiliser l’iPhone pour reconnaître des textes sur des documents, puis les modifier.

