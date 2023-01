Le Surface Duo 3 de Microsoft sera un smartphone pliable traditionnel au lieu d’un smartphone à double écran, selon des sources

En bref : le prochain Surface Duo de Microsoft ne sera pas un véritable appareil à double écran comme les efforts précédents, du moins si les derniers grondements du moulin à rumeurs s’avèrent exacts. Des sources proches des plans de l’entreprise ont déclaré à Windows Central qu’après un an d’expérimentation et de prototypage, Microsoft a décidé de passer à une conception d’écran pliable plus traditionnelle avec une charnière à 180 degrés et un écran de couverture externe.

Microsoft avait apparemment une conception à double écran alignée pour ce qui serait devenu le Surface Duo 3 prévu pour la fin de 2023, avec un affichage bord à bord, une recharge sans fil et plus encore. Cependant, après le lancement du Surface Duo 2 fin 2021 avec un accueil tiède, Microsoft serait retourné à la planche à dessin.

Les sources de Windows Central n’ont pas partagé les caractéristiques du nouvel appareil pliable. De plus, nous ne savons pas si Microsoft prévoit de simuler une expérience à double écran avec un logiciel ou d’emprunter une voie plus traditionnelle avec son interface utilisateur. Cette décision pourrait influencer d’autres aspects du combiné et peut-être même faciliter un changement de nom.

La durabilité de l’écran pliable laisse beaucoup à désirer, mais il est indéniable que la technologie est plus flashy que deux dalles distinctes.

Des sources affirment que Microsoft travaille également à peaufiner son interface utilisateur mobile pour mieux se démarquer de la mer des autres smartphones Android déjà sur le marché. Surnommée « Perfect Together », l’initiative viserait à offrir une expérience entre les PC Windows et le futur hardware Microsoft Android qui ressemble à ce qu’Apple a avec le Mac et l’iPhone.

Redmond ne se serait pas non plus engagé sur une fenêtre d’expédition ferme, ce qui indique que le combiné pourrait dépasser son créneau initial de fin d’année 2023.

Dans des nouvelles connexes, des sources affirment que Microsoft souhaite également étendre sa famille de smartphones Android et a exploré des facteurs de forme supplémentaires au-delà des pliables. La note est encore concrète, mais Microsoft aurait prototypé plusieurs conceptions de smartphones de type dalle qui pourraient être livrées en tant que téléphone Surface grand public, positionnant le pliable comme un produit haut de gamme ou de qualité passionnée.

Quoi qu’il en soit, on dit que Microsoft est « all in » sur ses smartphones Android dans un avenir prévisible.