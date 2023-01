Lenovo Yoga AiO 9i, une nouvelle équipe qui rompt avec tout

Cette année a recommencé avec le CES de Las Vegas et nous avons déjà une série des appareils les plus intéressants. Ce Lenovo Yoga AiO 9i en est le parfait exemple, une équipe tout en un avec un design différent.

Le Yoga AIO 9i de Lenovo ne ressemble pas à un tout-en-un traditionnel : l’écran 4K intégré de 31,5 pouces a des cadres relativement petits. Cela vous donne un aspect plein écran. L’écran est soutenu par ce qui ressemble à un tube de cuivre courbé ; et il n’est pas si facile non plus de repérer la véritable partie informatique, car elle est cachée dans une base qui pourrait n’être que le bas d’un moniteur traditionnel.

Lenovo Yoga AiO 9i, amélioré au plus haut niveau

La société affirme que l’AIO est conçu « Penser aux créatifs » et que si vous y connectez un ordinateur portable, vous pouvez contrôler l’appareil mobile avec le clavier et la souris de l’ordinateur de bureau et également le charger. Son prix de départ sera de 1 799,99 $ lorsqu’il sera disponible au troisième trimestre.

Comme beaucoup d’autres AIO qui se concentrent sur un beau design, le 9i utilise des composants d’ordinateur portable. Dans ce cas, vous avez le choix entre deux puces Intel de 13ème génération : le Core i7-13700H ou le Core i9-13900H. Il est également livré avec un « GPU Nvidia GeForce Next-Gen pour ordinateurs portables » Indéterminé. Il peut être équipé de jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage PCIe.

En termes de connectivité, il semble être à la hauteur, mais ce n’est pas le meilleur de sa catégorie. A la base on retrouve deux ports USB 3.2 Type-A, un port USB 4, un port USB 3.2 Type-C, un port HDMI 2.1 pour la sortie, et une prise combo micro/casque. Personnellement, il aurait été intéressant de voir un port Ethernet comme certains des AIO récemment annoncés par Acer. Mais l’inclusion du Wi-Fi 6E par Lenovo sera suffisante pour la plupart des gens. La station d’accueil dispose également d’un chargeur sans fil intégré, vous n’aurez donc pas à utiliser l’un des ports si vous souhaitez recharger votre téléphone.

Lenovo a fabriqué un certain nombre d’AIO sophistiqués dans le passé, mais à ce jour, aucun n’est aussi beau que le 9i. Cependant, il sera intéressant de voir comment ses haut-parleurs se comparent à d’autres modèles qui ont plus d’espace pour eux, bien que Lenovo affirme avoir intégré deux tweeters 2W et des woofers 5W de Harman Kardon dans le châssis. Heureusement, une certaine attention a également été portée à l’ergonomie, puisque le pied permet d’incliner l’écran.