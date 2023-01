Razer Project Carol est le premier coussin de tête avec son surround et vibration

Nous continuons avec Razer au CES 2023 à Las Vegas, un événement technologique au cours duquel la société spécialisée dans les accessoires et le matériel de jeu a présenté certaines de ses innovations à venir, comme sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables de jeu Blade ou une nouvelle barre de son avec intelligence artificielle . Bien que nous voulions maintenant nous arrêter à l’un de ses produits les plus curieux, qui n’est autre qu’un coussin de tête pour les chaises de jeu avec son surround et vibration haptique intégrée. Cela a été présenté par la société sous le nom de code de Project Carol.

Le coussin de tête de jeu ultime par Razer

« Razer présente Project Carol, le premier coussin de tête à vibration haptique et son surround au monde, emmenant les joueurs dans un nouveau monde d’audio et d’immersion. Project Carol est la dernière conception conceptuelle du département R&D innovant de Razer, une équipe dédiée à l’exploration de nouvelles conceptions de produits.

À tel point que Project Carol vise à porter l’immersion et le réalisme dans le jeu vers de nouveaux sommets grâce à l’utilisation intelligente du son pour un son clair et pur grâce à la technologie Razer HyperSense. Le coussin convertit les sons du jeu en retour haptique en temps réel, permettant aux joueurs de tout ressentir derrière eux, les plaçant fermement au milieu de l’action.

De plus, Project Carol est nativement compatible PC et conçu pour s’adapter à toutes les chaises de jeu, y compris les populaires chaises Razer Iskur et Enki, via des sangles élastiques réglables. Une fois connecté via une connexion sans fil 2,4 GHz, Project Carol permet jusqu’à 8 heures de jeu avant la prochaine charge.

Il n’y a actuellement aucune date de sortie ni prix pour le projet Carol de Razer.

Source | Razer