Fortnite lance une collaboration avec Pokémon ? Qu’est-ce qui se cache derrière la vidéo qui a surpris les fans

La bande-annonce de Fortnite X Pokémon n’est pas un contenu officiel, mais a été réalisée par un fan de Fortnite et un animateur 3D professionnel connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Feraalsy.

Une bande-annonce de Fortnite a récemment repris Twitter et TikTok. En entrant plus en détail, dans la vidéo, vous pouvez voir Peely, le personnage bien connu de la banane, fuyant un groupe d’ennemis sur sa moto. Tout semble empirer, quand Ash Ketchum apparaît sur la route en compagnie de Pikachu et Charizard. C’est au dragon de feu d’éliminer les ennemis et d’aider Peely une fois pour toutes.

Trente-deux secondes de bande-annonce ont suffi à enflammer la communauté Fortnite, ravie de voir Pokémon faire partie de l’interminable métaverse Fortnite. Après tout, la bataille royale accueille depuis des années des protagonistes d’autres univers narratifs, qu’il s’agisse de jeux vidéo, d’animes, de films et de séries télévisées, comme Lara Croft de Tomb Raider, Goku de Dragon Ball, les super-héros Marvel de The Avengers, Michonne de The Walking Dead, pour n’en citer que quelques-uns parmi tant d’autres.

La vérité derrière la vidéo Fortnite X Pokémon

Pourtant, la réalité des faits n’est pas si réjouissante : la bande-annonce en question n’est pas un contenu officiel, mais a été réalisée par un fan de Fortnite et animateur 3D professionnel, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Feraalsy. Pendant ce temps, ni Nintendo ni Epic Games n’ont commenté la question.

Cependant, il est difficile d’émettre l’hypothèse d’une collaboration entre les deux parties. En 2021, Fortnite leaker Shiina a confirmé que l’un des personnages phares de Nintendo, Samus Aran de Metroid, ne viendrait pas à Fortnite car Epic Games n’avait pas réussi à obtenir les droits.

Cette implication pourrait être due au fait que Nintendo souhaite conserver ses propriétés intellectuelles sur ses consoles, en l’occurrence la Nintendo Switch, alors que Fortnite est un titre multiplateforme, donc également disponible sur PlayStation, Xbox et PC. Pour cette raison, à l’heure actuelle, il est vraiment difficile d’espérer voir Pokémon, ou toute autre franchise Nintendo, au sein de la bataille royale d’Epic Games.