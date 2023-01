Le concepteur des Succès de Mirror’s Edge s’en prend à eux : « Ils sont nocifs pour les jeux »

Les chasseurs de trophées ne seront pas très satisfaits des paroles de Fredrik Thylander. La personne chargée de dresser la liste des réalisations de Mirror’s Edge lors de son passage chez DICE les a portées en accusation, puisqu’il considère qu’elles nuisent aux jeux vidéo eux-mêmes. Comme il l’a dit sur Twitter, ce genre de défi consomme des ressources qui pourraient peut-être être investies dans le renforcement de la qualité des titres en question.

» Avis impopulaire : « Les réalisations/trophées ont nui aux jeux vidéo. Ils limitent, entravent et détournent l’attention. Cela consomme des ressources qui peuvent être utilisées pour fabriquer un meilleur produit. Clair et concis, le désormais développeur d’Ubisoft Massive Entertainment dans la saga The Division a précisé qu’il avait conçu les trophées Mirror’s Edge avec Henrik Johanson.

Trophées/réalisations maintenant sur presque toutes les plateformes

Êtes-vous d’accord avec ses propos ? Depuis que Microsoft a introduit les réalisations, la compétition a mis en place ses propres défis sur leurs plates-formes respectives. De nombreux utilisateurs se consacrent à rassembler toutes les dernières failles des jeux afin d’obtenir autant de trophées que possible. C’est devenu une activité sociale, à la fois dans les jeux vidéo solo et multijoueurs.

Mirror’s Edge est un jeu culte qui a reçu un deuxième opus sur PS4, Xbox One et PC. Le titre développé par EA DICE, les créateurs de Battlefield, propose une aventure d’action frénétique avec le parkour le plus fou.

Pour le moment, Electronic Arts ne semble pas à la hauteur de la tâche de ressusciter la marque une fois de plus. Ce qui est clair, c’est que la raison de cette décision est due aux ventes et non à la liste des trophées. Qui sait, peut-être qu’à l’avenir, nous reverrons Faith Connor sauter par-dessus les toits. Pour l’instant, il va falloir se contenter des deux jeux disponibles, ce qui n’est pas une mince affaire.

