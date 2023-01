Monster Hunter Rise et Persona 4 Golden, parmi les nouveautés du Xbox Game Pass

L’année commence avec des nouveautés dans le catalogue Xbox Game Pass, le service d’abonnement de Microsoft pour Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La firme nord-américaine a annoncé l’arrivée prochaine de plusieurs titres très appétissants qui garderont les joueurs aux commandes pendant des heures et des heures. Ce sont Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Monster Hunter Rise. Tous ont déjà une date précise, que nous détaillons ci-dessous.

Quand les nouveaux jeux Xbox Game Pass arrivent-ils ?

19 janvier

Persona 3 Portable (Cloud, console et PC)

Persona 4 Golden (Cloud, Console et PC)

20 janvier

Monster Hunter Rise (Cloud, console et PC)

Ce sont les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass en janvier

Les entrées de nouveaux jeux vidéo impliquent aussi l’adieu des autres. Dans tous les cas, vous avez jusqu’au 15 janvier pour profiter de ces titres :

Danganronpa : Trigger Happy Havoc (Cloud, Console et PC)

Personne ne sauve le monde (cloud, console et PC)

Pupperazzi (Cloud, console et PC)

L’Anacrusis (Aperçu du jeu) (Cloud, Console et PC)

We Happy Few (Cloud, console et PC)

Windjammers 2 (Cloud, console et PC)

Monster Hunter Rise est sorti à l’origine exclusivement pour Nintendo Switch, bien que Capcom l’ait ensuite publié sur PC. Le nouvel épisode de la saga des chasseurs de monstres nous donne l’opportunité d’explorer un monde fantastique plein de monstres, que nous devrons traquer en utilisant diverses stratégies. Sa première sur Game Pass coïncide avec le lancement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. De plus, les consoles de nouvelle génération offrent des graphismes et des améliorations de performances.

Persona 3 Portable et Persona 4 Golden sont des JRPG classiques, qui voient enfin le jour sur des systèmes plus modernes. Étudiants le jour, guerriers la nuit. En criant Persona !, les esprits intérieurs des héros combattent le mal dans le monde.

Source | Xbox