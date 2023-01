Comment choisir le générateur solaire le mieux adapté à vos besoins ?

Le mode de vie durable et le coût de l’électricité traditionnelle étant tous deux en hausse, un changement important que vous pouvez faire cette année est d’envisager l’énergie solaire, l’alternative la plus populaire pour l’énergie hors réseau, qui est à la fois écologique et abordable. Idéaux pour la maison, les générateurs solaires portables de Jackery sont également indispensables pour toutes les aventures en plein air et les voyages en camping.

Jackery, le leader mondial des solutions d’énergie verte de plein air, vient de lancer les nouveaux 3000 Pro et 1500 Pro au CES de cette année. Ils rejoignent tous deux les 1000 Pro et 2000 Pro, lancés en 2022, pour compléter la famille Pro haut de gamme, parfaitement adaptée pour aider à maintenir un mode de vie durable.

Jackery Pro Series – Une technologie de pointe pour plus de sécurité

Outre la charge solaire ultra-rapide (2 à 3 heures pour un chargement complet), la famille Pro de Jackery se distingue par ses caractéristiques de sécurité. Le dernier système intelligent de gestion de la batterie (BMS) à double puce de Jackery et la technologie IBC (Interdigitated Back Contact) sont tous deux à la pointe du secteur. Le BMS à double puce fournit le double de puissance de calcul pour surveiller la sécurité de la batterie par rapport aux produits traditionnels à puce unique. La série Pro de Jackery se refroidit également plus rapidement et produit moins de bruit que les autres produits du marché. La technologie IBC sur les panneaux solaires permet d’atteindre un rendement de conversion solaire de 25 %, le plus élevé par rapport aux autres panneaux solaires, et offre de meilleures performances que les concurrents par temps nuageux.

Alors comment choisir le produit qui vous convient ? Commençons par la batterie Explorer. Voici une comparaison de la gamme Explorer Pro.

Explorer Capacité Poids iPhone Macbook Pro (140w) Caméra (10w) Cafetière Sèche-cheveux Dyson (1800W) 1000 Pro 1002Wh 11.5kg 100 charges 8 charges 50 charges 1.5 heures X 1500 Pro 1512Wh 17kg 150 charges 12 charges 75 charges 2 heures X 2000 Pro 2160Wh 19.5kg 215 charges 17 charges 107 charges 3 heures 1.5 heures 3000 Pro 3024Wh 28.5kg 300 charges 24 charges 150 charges 4.5 heures 2.2 heures

Comment choisir le bon Explorer Pro ?

Étape 1 : Identifiez le produit que vous devez alimenter en électricité

Vérifiez la puissance nominale de l’appareil, généralement dans le manuel ou sur la page de détails du produit. La Jackery n’a aucun mal à alimenter tous les petits gadgets comme les téléphones portables, les ordinateurs portables et les projecteurs, tandis que les appareils ménagers comme les machines à café, les sèche-cheveux et les cuisinières à induction consomment plus d’énergie.

Étape 2 : Déterminez la capacité en fonction de l’appareil le plus consommateur

Vous pouvez facilement déterminer la puissance de sortie des séries Jackery Pro grâce à leur nom. Par exemple, le modèle 1000 Pro a une puissance de sortie de 1000 W, ce qui signifie qu’il peut alimenter des appareils jusqu’à 1000 W. Si vous avez besoin d’alimenter un sèche-cheveux de 1800W, vos options se réduisent aux modèles 2000 Pro et 3000 Pro.

Étape 3 : Tenez compte de l’espace et du poids de la batterie

Bien que ces unités puissantes soient plus légères que les batteries LiFePO4, elles nécessitent tout de même un peu de muscle. Si vous êtes un préparateur et l’utilisez principalement pour les appareils ménagers, il est plus sage d’opter pour les 2000 Pro et 3000 Pro. Et si vous êtes un amateur de plein air et que vous privilégiez la portabilité, les 1000 Pro et 1500 Pro sont de meilleures options pour vous.

Étape 4 : Quel est votre budget ?

Les prix de la famille Jackery Pro varient entre 1 299 € et 6 199 €. Pendant les soldes du 9 au 15 janvier, les modèles 1000 Pro et 2000 Pro de Jackery sont en promotion jusqu’à 15 %, ce qui signifie que vous pouvez économiser jusqu’à 500 € !

Pour en savoir plus cliquez-ici : amazon.fr/jackery

Qu’en est-il des panneaux solaires ?

Une fois que vous avez arrêté votre choix sur une centrale électrique, vous pouvez envisager d’utiliser des panneaux solaires pour charger la centrale par voie solaire. Voici trois options de la série SolarSaga.

SolarSaga Puissance de crête Poids Imperméable à l’eau Dimensions (plié) Meilleur pour… 80 80W 5.1kg IP68 906 x 528 x 27 mm Meilleur pour l’extérieur 100 100W 4.7kg IP67 610 x 535 x 35 mm Meilleur pour les débutants 200 200W 8kg IP67 540 x 615 x 40 mm Meilleur pour la recharge ultra solaire

Le SolarSaga 80 est le plus étanche, il peut résister à de fortes pluies et convient mieux à une utilisation en plein air.

Le SolarSaga 100 est doté de deux ports de charge USB et est idéal pour une utilisation d’entrée de gamme.

Le SolarSaga 200 est le plus puissant et prend moins de place une fois plié, ce qui le rend adapté aux personnes disposant d’un budget limité.

Tous les panneaux solaires sont compatibles avec la station d’alimentation Explorer, et vous pouvez également connecter jusqu’à six panneaux pour une charge solaire rapide.

Si vous avez déjà envisagé une station d’alimentation + des panneaux solaires, vous pouvez envisager d’acheter un ensemble, le générateur solaire, qui est vraiment autosuffisant. Vous pouvez également obtenir jusqu’à 15 % de réduction sur le générateur solaire pendant les soldes du 9 au 15 janvier.

Pour en savoir plus : amazon.fr/jackery