One Piece Odyssey testé dans une comparaison graphique entre PS4, PS4 Pro et PS5

One Piece Odyssey est l’une des grandes sorties de ce début d’année, un nouveau RPG ambitieux basé sur un manganime si populaire qui promet de capturer son univers emblématique comme jamais auparavant dans un jeu vidéo. Et grâce à la démo du titre déjà disponible sur les consoles PlayStation, la chaîne spécialisée dans les graphismes de jeux vidéo et les comparaisons de performances ElAnalistaDeBits a mis le titre à l’épreuve dans ses différentes versions, c’est-à-dire PS4, PS4 Pro et PS5. Et les résultats ne pourraient pas être plus éclairants.

One Piece Odyssey testé sur les consoles PlayStation

Ainsi, One Piece Odyssey propose des performances et une résolution assez similaires sur PS4 et PS4 Pro, sans trop de différences, misant sur du 1080p à 30 fps. De son côté, la PS5 propose deux modes graphiques, une option qui devient très courante sur la console la plus puissante de Sony -ainsi que sur la Xbox Series X|S-. Ainsi, le mode standard propose des graphismes 4K à une fréquence d’images stable de 30 ips ; d’autre part, le soi-disant mode performance est engagé à 60 ips, bien que dans ce cas au prix d’une baisse de la résolution à 1080p.

Ne manquez pas nos dernières impressions sur One Piece Odyssey d’il y a moins d’un mois, dans lesquelles nous concluions que « les premières mesures d’Odyssey présentent des éléments à prendre en compte. La modélisation des personnages a l’air bonne et fidèle, ainsi que leur caractérisation et leur dialogue, et le casting d’ennemis est visuellement attrayant. Le monde et les lieux que nous explorons nous ont semblé beaucoup plus simples, assez vides parfois. Mais ce sont les combats, le système d’équipement et les options des personnages qui nous font espérer que nous sommes face à un JRPG à l’arôme de One Piece bien résolu.

One Piece Odyssey arrive sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X | S le 12 janvier 2023.

