iPhone avec Face ID sous-affichage ? Voici ce que cela pourrait signifier pour Dynamic Island

Jusqu’à présent, deux rapports suggèrent que l’année prochaine pourrait être l’année où Apple pourra déplacer ses capteurs Face ID sous l’écran de l’iPhone. Cette réalisation indiquerait qu’Apple pourrait supprimer complètement l’île dynamique (ou l’encoche), en optant plutôt pour une découpe à perforation unique.

La question est, cependant, si Apple voudrait abandonner Dynamic Island deux ans seulement après l’avoir introduit pour la première fois ?

Les iPhones avec Face ID sous-affichage sont proches

L’analyste Ross Young a rapporté au printemps dernier que Face ID sous-affichage serait prêt pour l’iPhone en 2024 au plus tôt. Cela a ensuite été corroboré par l’analyste Ming-Chi Actu, qui a spécifiquement signalé qu’Apple visait l’iPhone 16 Pro en 2024 pour le lancement de Face ID sous-affichage.

Un rapport sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple continue aujourd’hui de faire écho à ce sentiment. Ce rapport sur la chaîne d’approvisionnement indique qu’à mesure qu’Apple apporte l’île dynamique aux modèles standard d’iPhone 15, il est sur la bonne voie pour déplacer Face ID sous l’écran de l’iPhone à partir de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max de l’année prochaine.

Face ID nécessite un certain nombre de composants et de capteurs différents pour fonctionner, notamment une caméra infrarouge, un illuminateur et un projecteur de points. Déplacer tout le matériel nécessaire à Face ID sous l’écran de l’iPhone n’est pas une tâche facile, mais c’est quelque chose qu’Apple est apparemment sur la bonne voie pour accomplir l’année prochaine.

Qu’en est-il de l’île dynamique ?

L’île dynamique est une fonctionnalité logicielle qu’Apple a introduite cette année sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. L’écran de l’iPhone 14 Pro comporte deux découpes distinctes, l’une en forme de pilule et l’autre en forme de perforation. L’île dynamique est essentiellement une petite astuce qui fait apparaître ces deux découpes distinctes comme une seule découpe en noircissant les pixels entre et autour des découpes.

Mais en plus de combiner visuellement les deux découpes, Dynamic Island s’intègre également à iOS de différentes manières. Vous pouvez interagir avec Dynamic Island pour gérer les notifications, la navigation et la lecture audio. La nouvelle fonctionnalité Live Activities d’iOS 16 s’intègre également profondément à Dynamic Island.

Si Apple réussit à déplacer les composants Face ID sous l’écran de l’iPhone 16 Pro, il pourrait utiliser une seule découpe pour la caméra selfie et rien d’autre. Cette deuxième découpe en forme de pilule ne serait plus nécessaire, et l’île dynamique n’aurait pas besoin d’être là pour combler le fossé entre les deux.

Cela nous laisse avec une grande question : Apple abandonnerait-il complètement l’île dynamique avec l’iPhone 16 Pro ? Après tout, une découpe à un seul trou aurait certainement l’air plus élégante que la conception actuelle et augmenterait l’espace disponible sur l’écran. Vous renonceriez simplement à l’interactivité et à la fonctionnalité de l’île dynamique elle-même.

À mes yeux, la meilleure solution ici est une approche hybride. Lorsque l’îlot dynamique est « inactif », les utilisateurs ne voient que la découpe de perforation unique. Mais si l’île dynamique est « active », Apple pourrait utiliser un logiciel pour étendre cette découpe et offrir le même niveau d’interactivité qu’elle le fait actuellement.

Que pensez-vous qu’Apple devrait faire? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et développez sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :