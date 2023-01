Le prototype jouable de Left 4 Dead met en lumière une histoire d’origine unique

Dans le contexte : Au cours des derniers jours, un cache d’anciens contenus de Counter-Strike a fuité sur Internet. Il se compose principalement de fichiers de carte et de scènes supprimées de Counter-Strike : Condition Zero, ce qui est plutôt cool en soi, étant donné que rien de tout cela n’a été vu par quiconque sauf les employés de Valve depuis avant 2004.

Peut-être plus excitant est que quelqu’un a découvert une carte dans les fichiers CS: CZ appelée « Zombie City » qui était un des premiers prototypes de Left 4 Dead datant d’au moins 2004. YouTuber Tyler McVicker note que malgré le nom, le mod n’avait pas tous les zombies. Au lieu de cela, la preuve de concept s’est déroulée dans un paysage urbain, avec jusqu’à quatre joueurs anti-terroristes essayant d’atteindre une bombe à l’autre bout de la carte (ci-dessous). Cependant, le véritable défi n’était pas de désamorcer la bombe, mais de survivre aux terroristes de mêlée qui réapparaissaient constamment (des remplaçants appropriés pour les hordes de zombies).

Bien que cela ne ressemble pas beaucoup au jeu de 2008 qui en a résulté, Mike Booth, réalisateur de Left 4 Dead et co-fondateur de Turtle Rock Studios confirmé dans un tweet de mai que le mod était en effet le précurseur du tireur de zombies coopératif bien-aimé. L’équipe de Turtle Rock a même essayé de présenter le niveau comme une idée de jeu autonome, mais Gabe Newell n’était pas intéressé.

Cela n’a pas arrêté le studio, cependant. Il a finalement déplacé la production vers le moteur CS Source et l’a nommé « Terror Strike ». L’un des premiers atouts reconnaissables était un modèle de personnage basse résolution d’une jeune femme qui deviendrait éventuellement la co-protagoniste Zoey.

Ce n’est que lorsque l’écrivain de Valve Chet Faliszek a eu vent du travail que Terror Strike a commencé à gagner du terrain. Faliszek a adoré l’idée et a approché Newell à ce sujet. Le Valve Boss l’a abattu, disant que les zombies étaient « trop ​​ringards ». Cependant, il a constamment parlé du jeu avec Newell à chaque occasion jusqu’à ce qu’il cède finalement.

« J’étais l’une des personnes qui l’a vérifié et en a parlé à Gabe au déjeuner », a déclaré Faliszek à Kiwi Talkz. « J’en ai tellement parlé, il a dit que je devrais juste aller travailler dessus. »

Faliszek a utilisé ce feu vert pour recruter plus de 100 développeurs Valve pour aider au projet en 2008 lorsque Valve a acquis Turtle Rock et l’a renommé Valve South.

Terror Strike a été lancé plus tard la même année que Left 4 Dead avec un grand succès critique et financier. Le titre a plus que doublé les ventes en précommande de The Orange Box de Valve, la compilation Half-Life 2 qui comprenait les jeux autonomes Portal et Team Fortress. Left 4 Dead s’est finalement vendu à plus de 3 millions d’exemplaires.

Pour ceux qui sont intéressés et qui savent comment configurer leur propre serveur CS, GameBanana propose un téléchargement gratuit et entièrement intact de Zombie City. Les moddeurs l’ont même un peu nettoyé et éliminé quelques bugs.