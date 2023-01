En 2022, une chaleur record et des phénomènes météorologiques extrêmes, mais les émissions continuent d’augmenter

L’année qui vient de s’achever a été caractérisée par des températures extrêmes et des événements hydrométéorologiques importants, reflet des changements climatiques induits par les émissions de gaz à effet de serre. Les données du nouveau rapport Copernicus.

Crédit : Copernicus Climate Change Service/ECMWF

2022 a été une année caractérisée par des températures extrêmes et des événements hydrométéorologiques qui ont rendu l’impact du changement climatique évident pour tout le monde. Les nier à ce stade serait une malhonnêteté intellectuelle pure et simple, même à la lumière d’études qui continuent de montrer une aggravation constante et inexorable de la situation à l’échelle mondiale. Au cours des derniers mois, des organismes et des institutions ont publié des bulletins avec des données de plus en plus dramatiques, notamment une chaleur record, une sécheresse dévastatrice (pour la première fois de l’histoire, même dans l’Angleterre pluvieuse, on parlait de rationnement de l’eau), des inondations, des taux de fonte des glaciers sans précédent. , perte de biodiversité et autres phénomènes destructeurs, tous intimement liés aux émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et autres gaz à effet de serre dues aux activités humaines, qui catalysent la « fièvre » de notre planète. Pour démontrer à quel point nous nuisons à l’environnement (et à nous-mêmes), le nouveau rapport annuel publié par les scientifiques de la mission Copernicus, cogérée par la Commission européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA). Voici les données les plus significatives des Global Climate Highlights 2022.

Augmentation des températures moyennes par rapport à l’époque préindustrielle. Crédit : Copernicus Climate Change Service/ECMWF

L’année qui vient de s’achever à l’échelle mondiale a été la cinquième plus chaude de tous les temps, selon l’ensemble de données ERA5. Elle a précédé les années 2016, 2020, 2019 et 2017. La température moyenne était de 0,3°C supérieure à la moyenne de référence pour la période 1991-2020, ce qui correspond à 1,2°C de plus que la moyenne de l’ère préindustrielle. Nous sommes donc très proches du seuil de 1,5°C, l’objectif le plus vertueux de l’Accord de Paris sur le climat (2015), un seuil à ne pas dépasser si l’on ne veut pas faire face aux effets les plus catastrophiques du réchauffement climatique. Malheureusement, comme l’a expliqué le climatologue Luca Mercalli à Netcost-security.fr, il est « très difficile » de pouvoir atteindre cet objectif, à moins que le miracle ne se produise que tous les pays décident immédiatement et à l’unisson de réduire leurs émissions. Bien qu’il s’agisse de la cinquième année la plus chaude de tous les temps, avec une très légère différence par rapport à celles qui l’ont précédée et suivie, 2022 appartient au groupe des 8 dernières années au cours desquelles une moyenne supérieure à 1°C a toujours été enregistrée par rapport à celle d’avant. industriel. C’est encore un autre signe d’une tendance négative continue qui nous pousse lentement vers l’abîme de l’apocalypse climatique.

Les nations européennes « les plus chaudes » en 2022. Crédit : Copernicus Climate Change Service/ECMWF

En ce qui concerne l’Europe, dans l’ensemble, 2022 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, mais elle a été la plus chaude jamais enregistrée pour plusieurs pays, dont de France, la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Slovénie, etc. Toujours en Europe, l’été 2022 s’est avéré être le plus chaud de tous les temps ; rien d’étonnant, compte tenu des données dramatiques sur les températures, les sécheresses, les incendies et autres phénomènes liés à la colonne de mercure « folle » enregistrée entre juin et septembre de l’année dernière, notamment dans certaines régions de la péninsule ibérique, au Royaume-Uni, en France et en France . Dans notre pays, les images du grand fleuve asséché du Pô ont déconcerté, qui a restitué les carcasses de véhicules coulés pendant la Seconde Guerre mondiale et les restes d’animaux préhistoriques. Phénomènes de sécheresse extrême suivis d’inondations et de pluies catastrophiques, comme celles qui se sont produites dans les Marches et Ischia, avec des dizaines de morts. Même le détachement du sérac du glacier de la Marmolada en juillet, qui a fait une dizaine de victimes, est le résultat de températures anormales, avec le 0 degré qui année après année, en montagne, monte à des altitudes toujours plus élevées.

Augmentation des concentrations de dioxyde de carbone et de méthane dans l’atmosphère. Crédit : Copernicus Climate Change Service/ECMWF

A la base de ces événements hydro-météorologiques, dont l’intensité et la fréquence sont déterminées par le changement climatique, se trouvent les émissions de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et le méthane, qui continuent d’augmenter inexorablement malgré les appels constants à des coupes et à des réductions. Comme indiqué dans les Global Climate Highlights 2022, les concentrations atmosphériques de CO2 « ont augmenté d’environ 2,1 ppm, ce qui est similaire aux taux de ces dernières années », tandis que celles de méthane – un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone, bien que moins durable – « elles ont augmenté de près de 12 ppb, plus que la moyenne, mais en dessous des records des deux dernières années ». En 2022, la moyenne annuelle était d’environ 417 ppm pour le dioxyde de carbone et 1894 ppb pour le méthane, les valeurs les plus élevées depuis que les émissions sont suivies grâce aux relevés par satellite. En comparant ces données avec des données historiques et préhistoriques recueillies à l’aide d’autres méthodes, les valeurs actuelles sont les plus élevées pour le dioxyde de carbone depuis 2 millions d’années et pour le méthane depuis 800 000 ans.

Les émissions et les températures anormales qui en résultent se reflètent dans de nombreux phénomènes, comme par exemple la fonte des glaciers et la formation de glace de mer aux pôles, qui à leur tour ont un impact sur l’élévation du niveau de la mer, les équilibres des écosystèmes, la disponibilité de l’eau dessert et bien plus encore. . Une étude internationale récente a estimé que d’ici 2100, nous perdrons la moitié des glaciers de la Terre, même si nous parvenons à maintenir les températures en dessous de 1,5°C, car beaucoup d’entre eux ont désormais atteint un point de non-retour (comme le glacier Marmolada , qui devrait disparaître d’ici 20 à 30 ans). Il convient également de noter qu’en février 2022, la banquise antarctique a atteint son étendue minimale en 44 ans. Ils sont tous les signes d’un monde souffrant, transformé en un lieu de plus en plus invivable pour la flore, la faune et nous-mêmes.