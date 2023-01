« On s’est rencontré sur Scarabeo Online, on a traversé le monde et maintenant on est ensemble »

Sarah et Martin ont trouvé l’amour sur Scrabble Words with Friends, et après près de trois ans de relation à distance, ils ont finalement réussi à se rencontrer. Outre la distance, ils ont été séparés par la pandémie, qui les a empêchés de prendre l’avion pour se rencontrer.

Lui en Australie, elle en Allemagne, puis Scarabeo Words with Friends pour couvrir toute cette distance. Sarah et Martin sont tombés amoureux du jeu en ligne, puis, après presque trois ans de mésaventures, de pandémies et de blocages aériens, ils se sont tenu la main pour la première fois dans les rues de Singapour.

Ils ont parcouru le monde pour se rencontrer et planifient maintenant une vie ensemble. « Dès que nous sommes rentrés à la maison, nous avons commencé à planifier la prochaine fois que nous pourrions nous voir. Je veux vraiment vieillir avec Martin », a déclaré Sarah au Guardian.

Jailbird était Beetle Words

Nous sommes en 2019, Sarah est mère, grand-mère et veuve depuis un an : « J’ai vécu en Allemagne mais j’ai passé beaucoup de temps avec ma fille en Suisse, son troisième enfant est né et elle avait besoin d’une aide supplémentaire ». Commencez à jouer au Scrabble Words with Friends pour vous distraire « Vous pouvez jouer avec n’importe qui. Je me suis souvent assis dans la chambre de mes petits-enfants en attendant qu’ils s’endorment pendant que je jouais. » A l’autre bout du monde à Adélaïde, il y a Martin. Elle travaille comme soignante et s’occupe de ses filles adolescentes issues d’un précédent mariage. « Je n’utilisais le jeu que pour passer le temps après le travail. » Par hasard, ils commencent un jeu, et commencent à discuter sur la fonction de messagerie.

« Martin m’a félicité pour un mot que j’ai utilisé. Je ne sais même pas comment nous avons commencé à parler parce que je suis généralement un chat effrayant sur Internet », explique Sarah. Au lieu de cela, Martin confesse : « J’ai tout de suite remarqué que le sens de l’humour de Sarah était merveilleux. Nous avons discuté sur Words with Friends pendant environ trois mois, avant de passer à Facebook Messenger et de commencer à parler en face à face par vidéo ».

Ils découvrent alors qu’ils aiment tous les deux les chiens, les mêmes livres et la même musique. « Nous avons également commencé à regarder des films ensemble en ligne et créé un club où nous lisons les mêmes livres et tapons des messages entre les pages avant de les échanger », explique Sarah.

Le rendez-vous manqué

Alors ils décident de se voir, après des mois de conversations en ligne ils fixent le rendez-vous : mars 2020. Mais la pandémie arrive, les restrictions, ils ne peuvent pas voyager, et donc ils attendent, faisant mûrir leur amour entre appels vidéo et messages.

« L’avoir avec qui partager des choses a été formidable. En même temps, c’était frustrant parce qu’il arrive un moment où vous voulez simplement tenir la main de cette personne et être avec elle », a déclaré Sarah. « Malgré la distance, Martin a pris notre relation au sérieux, il est intelligent, gentil et curieux. Nous aimions entendre parler de la vie de l’autre et avions hâte d’être ensemble tout le temps.

Même pour Martin, Sarah devient un havre de paix même si elle est très loin de chez elle. « Il est l’une des rares personnes que Martin a l’impression de vraiment comprendre. Elle est ma meilleure amie et j’aime chaque conversation que nous avons. Quand j’ai fini de travailler, l’appeler est la première chose que je fais tous les jours ».

Enfin Singapour

Après deux ans, le deuxième rendez-vous arrive : septembre 2022. Sarah et Martin se rencontrent à Singapour et découvrent pour la première fois à quel point le silence n’est possible que lorsque vous êtes si proche. « Dans une relation normale, autant ne rien dire, mais ça ne marche pas en ligne », explique Sarah. « Quand nous nous sommes rencontrés en personne, j’ai réalisé à quel point c’était bon d’être ensemble et de ne même pas parler. »

Pendant huit jours, ils ont visité Singapour, « ce n’était pas comme rencontrer quelqu’un pour la première fois car nous nous connaissons depuis plus de deux ans », explique Martin. « Il y a eu un instant qui s’est réuni. C’était tellement confortable et excitant à la fois. Nous nous connaissions si bien et étions déjà tombés amoureux en ligne.

vieillir ensemble

Rompre à la fin du voyage a été « incroyablement difficile » pour les deux. « Dès que nous sommes rentrés à la maison, nous avons commencé à planifier la prochaine fois que nous pourrions nous voir. C’était un challenge car nous avons tous les deux des engagements dans nos pays ». Le plan est de se revoir début 2023. « Nous avons des choses à régler, mais j’ai vraiment envie de vieillir avec Martin », explique Sarah. « Quand vous avez pris cette décision, le reste devrait se mettre en place. »