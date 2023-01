Les technologies OpenAI et ChatGPT pourraient arriver dans Office

Satya Nadella avait un bon œil en investissant dans OpenAI en 2019, une entreprise qui avait de grandes idées mais très peu de financement. ChatGPT est issu d’OpenAI, qui provoque une véritable révolution de par sa qualité. Nous savons maintenant que selon The Information, Microsoft a déjà intégré une version inconnue du modèle de génération de texte GPT d’OpenAI dans Word, dans sa fonction de saisie semi-automatique, et a travaillé sur son intégration dans Word, PowerPoint et Outlook.

La technologie GPT d’OpenAI arrive sur Office

Apparemment, Microsoft utilise la technologie GPT d’OpenAI pour améliorer les résultats de recherche d’Outlook afin que les utilisateurs puissent trouver ce qu’ils recherchent sans avoir à rechercher des mots-clés dans les messages électroniques. Microsoft aurait également étudié comment ces modèles d’IA pourraient suggérer des réponses aux e-mails. Ou recommandez des modifications aux documents pour améliorer l’écriture pour les utilisateurs de Word. Il n’est pas clair si Microsoft prévoit de publier ces fonctionnalités ou s’il ne s’agit que d’une expérimentation pour le moment.

Microsoft pourrait parier sur l’intégration de la fonctionnalité présente dans ChatGPT, l’IA conversationnelle qui a défrayé la chronique l’année dernière. Cela permettrait à Outlook de composer des e-mails entiers à partir de requêtes simples. Imaginez qu’Outlook écrive un e-mail à vos collègues expliquant que vous ne vous sentez pas bien, basé uniquement sur une requête du type « écrire un mail à mon équipe expliquant que je suis malade ». Microsoft prévoit également de publier une version de Bing qui utilise ChatGPT pour répondre aux recherches. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait être disponible dès le mois de mars, dans le but de rendre Bing plus compétitif face à Google.

Microsoft fait face au défi d’intégrer GPT dans les applications Office

Microsoft sera confronté à de nombreux défis lorsqu’il s’agira d’intégrer des fonctionnalités de génération de texte AI plus avancées. ChatGPT a toujours tendance à présenter des informations incorrectes comme des faits, ce qui rendrait difficile tout type de création de document ou d’intégration avancée.

L’autre grand obstacle est la confidentialité. Microsoft devra personnaliser ses modèles pour les utilisateurs individuels sans compromettre leurs données. Selon The Information, Microsoft a travaillé sur des modèles de préservation de la vie privée utilisant GPT-3 et GPT-4, qui n’ont pas encore été publiés. Apparemment, les chercheurs de Microsoft ont obtenu les premiers succès dans la formation de grands modèles linguistiques avec des données privées.

Microsoft pourrait utiliser ces modèles pour extraire et résumer les informations des transcriptions des réunions Teams, puis ajouter des images générées à partir du modèle d’imagerie OpenAI Dall-E 2 aux présentations PowerPoint. Les chercheurs auraient présenté leur travail d’intégration Office au PDG de Microsoft, Satya Nadella, mais on ne sait pas si et quand ces modèles basés sur GPT ou Dall-E 2 seront disponibles dans les produits Office.

Nadella a déjà indiqué le potentiel de l’IA dans Microsoft

Microsoft utilise déjà divers types d’IA dans ses applications de productivité. Word et PowerPoint suggèrent automatiquement des images et des légendes à l’aide d’algorithmes d’IA, Microsoft Teams utilise l’IA pour améliorer l’écho, les décrochages et l’acoustique, et Microsoft a créé il y a deux ans la complétion de code basée sur l’IA à l’aide de GPT-3. Microsoft Editor améliore également l’écriture en utilisant l’IA pour vérifier l’orthographe, la grammaire et la prédiction de texte.

Microsoft a acheté une licence exclusive pour la technologie sous-jacente derrière GPT-3 en 2020 après avoir investi 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019. Depuis lors, il a établi une relation profonde avec OpenAI, y compris des plans pour ajouter un modèle d’IA texte-image à Bing. alimenté par DALL-E 2 d’OpenAI.

« L’IA va réinventer la façon dont tout se fait dans Windows »a déclaré Panos Panay, responsable de Windows et Surface chez Microsoft, sur la scène du CES la semaine dernière. L’équipe Surface de Microsoft a tenu à créer de nouveaux matériels pour tirer parti de l’IA, y compris la nouvelle caméra intelligente Surface.

Si Microsoft va de l’avant avec des versions basées sur GPT de Word, Outlook et PowerPoint, cela signifiera une commercialisation rapide des modèles GPT d’OpenAI. Bing semble sur le point de rejoindre PowerApps (le premier cas d’utilisation commerciale de Microsoft pour GPT) avec ses propres résultats de recherche alimentés par l’IA. L’intégration des modèles de langage d’OpenAI dans Office et Bing mettrait beaucoup de pression sur Google. Ceux de Mountain View dominent les recherches et font leur chemin avec leurs offres Workspace pour les entreprises.