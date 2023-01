M3GAN est le nouveau phénomène d’horreur : remake gore non censuré et suite confirmées

M3GAN, le nouveau film d’horreur du réalisateur Gerard Johnstone sous la tutelle du spécialiste du genre James Wan, est devenu un phénomène du cinéma slasher, tout au long d’une histoire troublante qui nous fait découvrir une poupée cybernétique aux très mauvaises puces, capable de tuer n’importe qui dans le manières les plus odieuses et les plus sanglantes. Et vu le succès du film au box-office, les responsables réfléchissent déjà à l’avenir de la franchise, confirmant sa suite et une version plus gore sans censure qui sortira prochainement.

M3GAN, le nouveau phénomène du film d’horreur

Et c’est qu’après sa première au début de ce mois, M3GAN est devenu un phénomène de masse, offrant des avantages presque dès le « day one » ; À tel point qu’en seulement cinq jours, M3GAN a levé plus de 45 millions de dollars de ventes de billets pour un budget de seulement 12 millions de dollars plus des dépenses promotionnelles minimes, puisque l’essentiel de sa viralisation s’est produite grâce à TikTok. Tout cela a fait qu’Universal Pictures commande désormais une suite, comme détaillé dans Deadline, ainsi qu’une version non censurée encore plus sanglante.

Ainsi, M3GAN disposera d’un montage étendu et plus gore pour sa prochaine distribution nationale via les plateformes numériques, une demande devenue unanime parmi les fans d’horreur, qui ces jours-ci réclamaient une version plus gore et sanglante du film : vœu exaucé. Tout cela après avoir misé d’Universal sur une version visuelle plus sobre pour une plus grande facilité dans la promotion du film en salles.

Pour l’instant il n’y a pas de date de sortie pour la version domestique non censurée ou sa suite, bien que nous ne devrions pas voir cette dernière avant 2024.

