La reconnaissance faciale conduit à une semaine d’emprisonnement injustifié

Une patate chaude : la reconnaissance faciale est devenue de plus en plus impopulaire en raison de problèmes de confidentialité et de précision, et de nombreuses organisations à travers le monde ont adopté ou appelé à des règles à son encontre. À la fin de l’année dernière, la police de Louisiane et de Géorgie a utilisé la technologie pour emprisonner un homme pendant plusieurs jours avant d’admettre qu’ils s’étaient trompés de personne.

Un faux match de reconnaissance faciale l’automne dernier a conduit à une arrestation et à une détention d’une semaine avant que la police n’admette une erreur. La police ne fournit actuellement aucune information sur l’algorithme de reconnaissance faciale qu’elle a utilisé ni sur la manière dont il a conduit à une fausse identification.

La police de la paroisse de Jefferson, en Louisiane, a utilisé la reconnaissance faciale pour obtenir un mandat d’arrêt contre Randal Reid, 28 ans, pour un vol de sac à main de 7 500 $ en juin dans un magasin de consignation à Metairie, écrit The New Orleans Advisor. Ensuite, la police de Baton Rouge a utilisé l’identification du bureau du shérif de la paroisse de Jefferson (JPSO) pour identifier Reid comme l’un des trois voleurs qui auraient volé un autre sac à main d’une valeur de 2 800 $ la même semaine.

Lorsque la police a arrêté Reid sur l’Interstate 20 dans le comté de Dekalb, en Géorgie, le 25 novembre, alors qu’il se rendait à une réunion de famille à la fin de Thanksgiving, Reid a déclaré qu’il n’était jamais allé en Louisiane et qu’il ne volait pas. La police a réservé Reid dans une prison du comté en tant que fugitif, mais l’a libéré le 1er décembre. L’avocat Tommy Calogero a déclaré que les détectives de la JPSO avaient « tacitement » admis une erreur.

Bien que Calogero ait admis que Reid ressemblait beaucoup à l’un des voleurs, des différences frappantes auraient pu éclaircir Reid plus tôt. Ceux-ci incluent une taupe sur le visage de Reid et une différence d’environ 40 livres entre Reid et le voleur présumé, les « bras flasques » du voleur étant un révélateur. La police aurait également pu vérifier la taille de Reid, et il se serait conformé à une perquisition de son domicile. Reid, quant à lui, craignait de perdre son emploi et d’être condamné pour un crime pour quelque chose qu’il n’avait pas fait.

La police de la paroisse de Jefferson ne partagera pas d’informations sur ses politiques de reconnaissance faciale et a rejeté une demande officielle de mandat d’arrêt de Reid, citant une enquête en cours. Le mandat de Baton Rouge ne montre pas non plus comment JPSO a identifié Reid.

La police de la Nouvelle-Orléans a récemment annulé une interdiction de reconnaissance faciale de deux ans, mais a adopté des règles d’utilisation de la technologie. Ils ne peuvent utiliser la reconnaissance faciale que pour générer des prospects et nécessitent une approbation de haut niveau pour déposer une demande via le Louisiana State Analytical and Fusion Exchange à Baton Rouge. L’utilisation de la technologie rend également obligatoire l’test par les pairs par d’autres enquêteurs de reconnaissance faciale.

Cependant, d’autres juridictions de la Louisiane semblent n’avoir aucune contrainte pour la reconnaissance faciale après qu’un projet de loi de 2021 au niveau de l’État la restreignant a échoué en commission. JPSO a fait trois demandes de reconnaissance faciale en 2021, selon les archives publiques obtenues par le Southern Poverty Law Center. On ne sait pas combien de demandes supplémentaires le ministère a faites en 2022.