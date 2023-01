Virgin Orbit a échoué au premier lancement spatial depuis le Royaume-Uni

L’échec de la mission a provoqué un krach boursier pour Virgin Orbit : en une journée elle a perdu 28 %. Cependant, l’avion transportant la fusée et son équipage ont réussi à revenir au sol sans aucun problème.

C’était censé être un autre moment historique dans l’histoire de l’exploration spatiale. Ce devait être le premier lancement officiel sur le sol britannique. C’était censé être un nouveau pas en avant pour Virgin Orbit, la société spatiale de Richard Branson. Dès la construction de la phrase vous l’aurez déjà compris : il ne s’est rien passé. Virgin Orbit a une fois de plus échoué, provoquant un certain désarroi chez ses actionnaires.

Le 9 janvier, le Boeing 747 de Virgin Orbit a décollé de Newquay dans le comté anglais de Cornouailles. C’est un véhicule modifié capable de transporter des roquettes. Une fois en vol, les fusées s’enflamment et commencent leur voyage pour atteindre l’orbite terrestre. Cette fois, la fusée s’appelait LauncherOne et transportait de petits satellites appartenant à sept clients, certains étaient des entreprises privées, d’autres des agences gouvernementales.

Qu’est-il arrivé à la mission Virgin Orbit

Le nom de la mission organisée par Virgin Orbit était Start Me Up. Ce devait être la sixième mission d’une fusée de type LauncherOne. Au début, tout semblait suivre le protocole : Cosmic Girl a décollé vers 17h02 et à 18h11 a laissé la fusée dans l’océan Atlantique. Un chemin qui suivait les plans, étant donné que Virgin Orbit a posté un commentaire assez explicite sur son compte Twitter : « LauncherOne a de nouveau réussi à atteindre l’orbite terrestre ! ».

Cosmic Girl a en effet atteint l’altitude requise, atteignant jusqu’à 10 kilomètres de haut mais LauncherOne n’est jamais entré en orbite et le tweet a finalement été supprimé. Virgin Orbit a corrigé sa position et le directeur de l’ingénierie des systèmes de la société a déclaré: « Il semble que LauncherOne ait subi une anomalie qui nous empêchera d’entrer en orbite pour cette mission. Nous examinons les informations et les données que nous avons obtenues » Cosmic Girl et son l’équipage est revenu sur terre sans subir de dégâts.

Problèmes boursiers de Virgin Orbit

Après l’annonce de l’échec du vol, les actions de Virgin Orbit ont plongé en Bourse. Ils ont perdu 28 % en une journée et se négociaient à 1,4 $ l’action à la clôture du marché. Pour Virgin Orbit, ce n’est qu’un nouveau coup dur financier puisque, selon les données de Yahoo Finance, ses actions ne cessent de perdre des parts depuis le début de l’année 2022.