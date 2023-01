The Walking Dead débarque à Paris : nouvelles images du spin-off de Norman Reedus

Après la fin de la série The Walking Dead il y a quelques mois, les fans de l’univers zombie d’AMC réclament déjà de nouveaux produits dérivés de celui-ci ; et il ne faudra pas longtemps avant qu’ils reçoivent de nouvelles doses de morts-vivants cette année. A tel point qu’au-delà des productions à venir telles que The Walking Dead : Dead City -avec Maggie et Negan- ou la prochaine saison de Fear the Walking Dead, de nombreux fans attendent avec impatience les nouvelles aventures de Daryl Nixon avec Norman Reedus en grand protagoniste. Et nous avons déjà de nouvelles images du plateau de tournage à Paris, où se déroule le tournage.

C’est l’univers zombie de Norman Reedus à Paris

Et c’est que le même acteur a partagé via son compte Instagram officiel plusieurs photographies du plateau de tournage à Paris, où se déroule ce nouveau spin-off de The Walking Dead. Tout cela pour fêter son propre anniversaire, en postant quelques clichés des rues de la capitale française avec pas mal de zombies qui les parcourent. Rappelons que Daryl, à la fin de The Walking Dead, laisse derrière lui ses amis survivants pour vivre de nouvelles aventures loin de sa ‘zone de confort’ ; et tout cela le conduira à embarquer pour traverser l’océan et découvrir comment le monde au-delà de ses frontières a été affecté.

On s’attend à ce que cette nouvelle série avec Daryl à la barre nous offre plus d’informations sur l’origine du virus zombie qui a fini par anéantir pratiquement toute l’humanité, transformant tous ceux qui meurent en « marcheurs », ou ce qui revient au même , un zombie à vie. Et c’est que dans un autre spin-off comme The Walking Dead : World Beyond, on nous avait déjà donné un indice sur le laboratoire de recherche français Biomédecine DDMI, un lieu qui a apparemment quelque chose à voir avec l’apocalypse zombie.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie confirmée pour Daryl Dixon, le nom définitif de cette nouvelle série dérivée mettant en vedette Norman Reedus.

Source | ScreenRant | Instagram