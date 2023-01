Vous pouvez maintenant jouer deux heures à One Piece Odyssey grâce à la démo pour PS4, PS5 et Xbox

Le RPG que de nombreux fans de manga et d’anime attendaient est à nos portes. One Piece Odyssey, développé par ILCA (Pokémon Glittering Pearl/Shining Diamond), arrivera très bientôt sur les vagues, mais avant cela, ceux qui veulent profiter de ses deux premières heures peuvent déjà le faire. Bandai Namco a publié une démo à la fois sur le PlayStation Store (PS4, PS5) et le Microsoft Store (Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S).

souvenirs altérés

One Piece Odyssey invite le joueur à explorer le monde de Memory, un univers composé des souvenirs des aventures passées des protagonistes du manga populaire. L’équipage du chapeau de paille doit récupérer ses pouvoirs et pourra visiter des endroits tels qu’Alabasta, Water Seven, Marineford et Dressrosa.

Rappelons-nous que dans l’arc de Marineford, nous avons été témoins des combats de Luffy contre d’autres pirates et boucaniers. L’objectif? Libérez son frère Portgas D. Ace. A cette occasion, il revivra l’aventure autrement, en compagnie de son équipage. Vont-ils aussi réagir différemment ?

Les souvenirs de Dressrosa conduisent les héros de One Piece à combattre Doflamingo. Luffy, Sabo et Trafalgar Law n’auront d’autre choix que d’utiliser toutes leurs compétences pour se débarrasser de la récompense qui plane au-dessus de leurs têtes.

One Piece Odyssey est prévu pour le 13 janvier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu utilise des mécanismes JRPG classiques pour articuler une histoire alternative dans laquelle nous gérerons les personnages de manganime. Des batailles, des navires et de nombreux trésors à découvrir nous attendent.

Chez Netcost nous préparons déjà notre analyse, allons-nous hisser les voiles et partir en mer ? Restez à l’écoute pour les prochains jours.