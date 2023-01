Fungible, la nouvelle acquisition de Microsoft pour ses serveurs

Un mois après sa dernière acquisition, Lumenisity, le géant de Redmond annonce un autre achat de faible profondeur mais à fort potentiel. Fungible est la nouvelle société acquise par Microsoft. Un nouvel achat qui cherche à valoriser ses serveurs, pilier de l’entreprise et qui ne cesse de croître chaque année. Voyons comment Fungible aidera Microsoft.

Fungible, une entreprise qui cherche l’innovation dans les centres de données

Essentiellement, les centres de données sont partout pour s’assurer que l’entreprise est capable de fournir Azure, Office 365 et Dynamics 365. Ceci avec une fiabilité et des performances de niveau entreprise combinées à la résidence des données. Microsoft a pris des mesures considérables pour s’assurer que ces objectifs sont atteints, et a pris des mesures élaborées pour s’assurer que l’efficacité du centre de données est optimisée.

Bien que le processus n’ait pas été clair, nous avons vu deux de leurs nouveaux centres de données irlandais en attente parce que le fournisseur d’électricité public irlandais avait du mal à garder les lumières allumées dans leurs centres de données existants.

Cependant, les choses sont revenues à la normale et Microsoft a acquis Fungible. Dans une tentative d’accélérer l’innovation dans ses centres de données pour continuer à s’appuyer sur son principe d’amélioration de l’efficacité.

L’acquisition de Fungible, une organisation spécialisée dans les infrastructures composables, aidera Microsoft à augmenter les performances des réseaux et du stockage dans les centres de données « avec des unités de traitement de données (DPU) à haut rendement et à faible consommation. »

De plus, cette acquisition démontre largement l’investissement et le dévouement de Microsoft pour garantir que ses centres de données fonctionnent à des niveaux optimaux. En effet, la latence, le téléchargement et la densité des serveurs finiront par s’améliorer dans tous les centres de données, ce qui réduira considérablement les coûts encourus par l’entreprise. Au final, c’est un investissement pour faire d’Azure une structure plus solide et avec une consommation moindre.