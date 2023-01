Le directeur de Super Smash Bros. préfère les jeux numériques aux jeux physiques : « Je suis de l’équipe numérique »

Numérique ou physique ? C’est un débat qui fait rage depuis plus d’une décennie, mais qui continue encore d’attiser certaines passions. Masahiro Sakurai, réalisateur de la saga Super Smash Bros, a donné son avis sur la question. Selon le développeur, il opte pour des copies numériques, plus que tout pour une raison d’espace, comme le révèle Creating Games, sa chaîne YouTube.

« Lorsque vous achetez un jeu de console, l’achetez-vous physiquement ou numériquement ? », a-t-il demandé. Sa réponse, plus que cristalline : « Je suis toujours de l’équipe digitale. » Le créatif fait valoir que les deux options ont des points positifs et négatifs. « Les gens me donnent parfois des copies physiques des jeux, mais si je l’achète, je le fais numériquement. »

un problème de place

Sakurai a assuré que bien qu’il achète beaucoup de logiciels, il ne se sent pas très attaché aux copies physiques. « Je ne me définirais pas comme un collectionneur. Avant, quand j’étais encore dans mon ancienne entreprise, j’avais un espace spécifique pour les ranger, mais depuis que je suis devenu indépendant, il est très difficile de faire de la place pour les choses. Alors maintenant, j’essaie de stocker les jeux de la manière la plus compacte possible. »

Le directeur de Super Smash Bros. Ultimate a expliqué qu’il priorise l’expérience de jeu par rapport au reste, il n’accorde donc pas autant d’importance à des éléments tels que la boîte, etc. Malgré cela, il a reconnu que le prix des titres numériques est parfois très élevé, notamment sur consoles. En fait, vous vous êtes demandé pourquoi ils sont souvent au même prix (ou plus) que les jeux physiques au lancement. « Peut-être un problème de marché ?, a-t-on demandé.

Super Smash Bros. Ultimate est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Le titre a déjà reçu tout le contenu post-lancement, à la fois payant et gratuit.