Les nouveaux Neo QLED de Samsung deviennent des centres de contrôle intelligents pour la maison

Le mot magique « Smart Home » est désormais omniprésent. Et avec la norme uniforme Matter, il devrait être encore plus facile de mettre en place une maison intelligente et de contrôler les appareils intelligents de l’appartement dans les mois et les années à venir. Samsung souhaite également développer son propre service SmartThings. Tous les téléviseurs Neo QLED 4K et 8K 2023 ont déjà un module Zigbee & Matter Thread One-Chip. La smart TV « mute » en une unité de contrôle pour tous les appareils intelligents connectés et les appareils IoT.

SmartThings pour Neo QLED (2023)

Avec les téléviseurs Samsung 2022, vous deviez toujours acheter un dongle SmartThings séparément pour pouvoir contrôler au moins les lumières, thermostats et capteurs compatibles SmartThings sur le téléviseur. En 2023, les choses iront encore plus loin, car les accessoires sont déjà intégrés dans les nouveaux Neo QLED. Digne d’éloges ici : les appareils compatibles Zigbee et les produits qui prennent en charge la nouvelle norme de maison intelligente Matter (y compris Thread) peuvent être connectés au téléviseur.

Les Neo QLED 2023 ne nécessitent plus d’accessoire SmartThings séparé. Économisé environ 40 euros. (Photo : Samsung)

Cela transforme votre Neo QLED (2023) en un hub qui contrôle votre maison intelligente. Une interface spéciale vous permet de contrôler vos lampes intelligentes (par exemple Philips Hue), mais aussi de surveiller les appareils compatibles SmartThings tels que les réfrigérateurs, les caméras, les machines à laver ou les robots aspirateurs. Cela indique que vous n’avez plus besoin d’un dongle séparé ou même de votre propre hub Zigbee.

Autres fonctions utiles

SmartThings pour les Neo QLED actuels synchronise automatiquement les appareils connectés afin que vous puissiez adapter tous les capteurs, lampes, etc. existants à vos propres idées ou créer des routines directement sur le téléviseur.

La vue cartographique 3D, introduite en 2022, est également pratique, avec laquelle vous pouvez afficher tous les appareils en un coup d’œil. A cet effet, l’application affiche l’appartement sur votre téléviseur en vue plongeante.

Votre téléviseur présente clairement tous les appareils connectés en 3D. (Photo : Samsung)

Au moins pour le marché américain, Samsung a également annoncé les fonctionnalités Chat Together et ConnecTime. Le premier élément vous permet de communiquer en temps réel avec d’autres personnes qui regardent le même contenu à un endroit différent en même temps. Avec ConnecTime, il est possible de passer des appels vidéo : votre smartphone sert d’appareil photo, votre téléviseur de grand écran. Il est même possible de passer d’un écran à l’autre de manière transparente pendant un appel.

Et comme déjà indiqué : Avec le support de Matter, un grand nombre de produits d’autres fabricants seront compatibles cette année et pourront donc être utilisés directement sur le téléviseur.

SmartThings Station : des interrupteurs pour la maison en réseau

Jusqu’à présent, la station SmartThings n’est prévue que pour les États-Unis et la Corée du Sud. Il s’agit d’une petite boîte composée d’un bouton intelligent. Le bouton multi-programmable vous permet d’exécuter des automatisations ou des routines précédemment créées. Vous pouvez contrôler tous les appareils que vous avez configurés avec SmartThings.

Le bouton peut être affecté comme vous le souhaitez. (Photo : Samsung)

Dans le même temps, la SmartThings Station est un socle de charge pour la charge sans fil jusqu’à 15 watts, mais n’est pas encore compatible avec la nouvelle norme Qi2, mais « uniquement » avec son prédécesseur.

Sympa, mais pas spectaculaire : la station SmartThings trouve votre téléphone égaré d’une simple pression sur un bouton. L’accessoire est également un tracker pour les téléphones et autres appareils équipés de Samsung SmartTag.

La gare est également une plaque tournante de la matière et donc le point d’entrée idéal pour ceux qui sont curieux des possibilités de Smart Home. En particulier, l’interaction entre le smartphone Samsung et la station a beaucoup de potentiel et devrait être très excitante. Pas en Europe pour le moment.