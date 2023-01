Les écoles de Seattle poursuivent les entreprises de médias sociaux pour avoir causé "crise de santé mentale" parmi les enfants

Qu’est-ce qui vient de se passer? L’impact négatif que les médias sociaux peuvent avoir sur la santé mentale des jeunes est bien documenté. Maintenant, le district scolaire de Seattle a déposé une plainte contre les entreprises derrière TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et Snapchat, les accusant de créer une « crise de santé mentale parmi la jeunesse américaine ».

La plainte de 91 pages déposée vendredi devant le tribunal de district américain affirme que les sociétés de médias sociaux sont responsables de l’aggravation de la santé mentale des enfants qu’elles ciblent. Les géants de la technologie sont également blâmés pour l’augmentation des taux d’anxiété, de dépression, de troubles de l’alimentation, de cyberintimidation, d’automutilation et d’idées suicidaires. Cela a conduit les écoles à embaucher des professionnels de la santé mentale supplémentaires, à élaborer des plans de cours sur les effets des médias sociaux et à fournir une formation supplémentaire aux enseignants.

Le procès afirme qu’entre 2009 et 2019, il y a eu, en moyenne, une augmentation de 30% du nombre d’élèves des écoles publiques de Seattle qui ont déclaré se sentir « si tristes ou désespérés presque tous les jours pendant deux semaines ou plus d’affilée que [they] cessé de faire certaines activités habituelles. »

« La croissance des accusés est le produit des choix qu’ils ont faits pour concevoir et exploiter leurs plateformes de manière à exploiter la psychologie et la neurophysiologie de leurs utilisateurs pour qu’ils passent de plus en plus de temps sur leurs plateformes », indique la poursuite. « [They] ont exploité avec succès les cerveaux vulnérables des jeunes, accrochant des dizaines de millions d’étudiants à travers le pays dans des boucles de rétroaction positives d’utilisation excessive et d’abus des plateformes de médias sociaux des défendeurs. »

Les entreprises de médias sociaux sont protégées de toute responsabilité en ce qui concerne ce que des tiers publient sur leurs plateformes, grâce à l’article 230 du Communications Decency Act. Cependant, la poursuite indique que la règle ne protège pas les entreprises dans cette affaire car elles sont responsables de la recommandation, de la distribution et de la promotion du contenu et de la commercialisation de leurs plateformes « d’une manière qui cause un préjudice ».

« Le demandeur n’afirme pas que les défendeurs sont responsables de ce que des tiers ont dit sur les plateformes des défendeurs, mais plutôt de la propre conduite des défendeurs », indique le procès. « Les accusés recommandent et promeuvent affirmativement les contenus préjudiciables aux jeunes, tels que les contenus pro-anorexie et les troubles de l’alimentation. »

En réponse à la poursuite, Google a déclaré à Axios qu’il avait « investi massivement dans la création d’expériences sûres pour les enfants sur nos plateformes et a introduit de solides protections et des fonctionnalités dédiées pour donner la priorité à leur bien-être ». La société a cité son Family Link, un système bipartite où une application installée sur l’appareil d’un parent est utilisée pour configurer les paramètres et les autorisations sur l’appareil d’un enfant.

Snapchat, quant à lui, a déclaré à Reuters qu’il travaillait « en étroite collaboration avec de nombreuses organisations de santé mentale pour fournir des outils et des ressources intégrés aux utilisateurs et que le bien-être de sa communauté était sa priorité absolue ».

Le district scolaire demande au tribunal d’ordonner aux entreprises de cesser de créer une nuisance publique. Il demande également des dommages-intérêts, et de payer pour la prévention et le traitement de l’utilisation excessive et problématique des médias sociaux.

Facebook a été secoué par un autre scandale en 2021 lorsque la lanceuse d’alerte Frances Haugen a révélé des documents montrant que l’entreprise avait passé des années à examiner les effets d’Instagram sur la santé mentale des jeunes utilisateurs et était consciente des dommages que cela pourrait causer. Elle a également déclaré que Facebook faisait passer ses propres bénéfices avant la sécurité des utilisateurs.