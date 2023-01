La production de l’iPhone 15 entre dans sa première phase, avec une production d’essai initiale

Foxconn a commencé la toute première étape de la production de l’iPhone 15, sous la forme d’une production d’essai initiale. Cette étape est officiellement connue sous le nom d’introduction d’une nouvelle production, ou NPI.

L’étape NPI est conçue pour identifier tout problème avec le processus de production prévu, ainsi que pour identifier les opportunités d’amélioration et de rationalisation…

Production de l’iPhone 15 – étape NPI

Les entreprises d’assemblage d’iPhone ne se reposent jamais. Après avoir eu du mal à rattraper la demande pour l’iPhone 14, Foxconn a déjà commencé à travailler sur la phase initiale de production de l’iPhone 15.

Alors qu’il y aura déjà eu assemblage à la main d’un petit nombre de modèles d’iPhone 15, l’étape NPI fait appel à une véritable chaîne de production. Les téléphones sont assemblés en utilisant les processus et l’équipement exacts censés être utilisés lors de la production de masse.

L’objectif principal de la production NPI est de s’assurer que tout ce qui est impliqué dans le processus d’assemblage fonctionne comme prévu et d’identifier tout ce qui pourrait poser un problème lorsque la production de masse commence.

Un objectif secondaire est de rechercher des opportunités pour affiner et améliorer le processus de production – tout ce qui pourrait augmenter les rendements, augmenter l’efficacité ou réduire les coûts.

Foxconn premier à entrer dans NPI

L’actualité économique quotidienne rapporte que, sans surprise, Foxconn a été choisi par Apple pour être le premier à effectuer la production d’essai. Foxconn (anciennement connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry Co.) est le principal assembleur d’iPhone de la société et devrait recevoir la majeure partie des commandes d’iPhone 15 en Chine et en Inde.

L’usine Shenzhen Guanlan de Hon Hai sur le continent a commencé à entrer dans le nouveau service avancé de production et d’introduction d’essais de machines pour iPhone 15 (NPI).

Un changement attendu cette année est que la production de l’iPhone 15 devrait commencer simultanément en Chine et en Inde. C’était initialement le plan d’Apple pour l’iPhone 14, mais la société n’a pas tout à fait atteint son objectif, l’assemblage en Inde commençant quelques semaines après la Chine.

Les attentes de l’iPhone 15

La gamme de cette année devrait refléter celle de l’iPhone 14, bien que le modèle Pro Max puisse être renommé :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Ultra/Pro Max

Cette année pourrait être votre dernière chance d’acheter un modèle Plus, car le modèle iPhone 14 Plus ne se serait pas bien vendu. Il n’a pas grand-chose à faire par rapport au modèle de base, et beaucoup de ceux qui envisagent de payer un supplément pour la taille de l’écran auraient vu le sens de payer 200 $ de plus pour obtenir les nombreuses fonctionnalités supplémentaires de l’iPhone 14 Pro Max. Il est trop tard pour qu’Apple abandonne les plans de l’iPhone 15 Plus, mais nous ne nous attendons pas à voir un iPhone 16 Plus.

Les tailles de boîtier et d’affichage devraient rester inchangées, mais l’île dynamique devrait arriver sur les modèles de base – mais pas ProMotion ou Always On. Dans tous les modèles, nous nous attendons à ce qu’Apple abandonne Lightning pour USB-C.

Comme d’habitude, les plus grandes améliorations concerneront probablement les caméras. Tout d’abord, augmenter la plage dynamique en utilisant une nouvelle génération de capteurs Sony. Deuxièmement, l’Ultra reçoit un objectif périscope pour une plage de zoom optique considérablement accrue. Troisièmement, le capteur 48MP, qui est actuellement une fonctionnalité réservée aux Pro, devrait également arriver sur le modèle de base de l’iPhone 15.

Il est possible que la puce A17 se concentre davantage sur l’efficacité énergétique et la durée de vie de la batterie que sur la puissance brute, bien que cela soit basé sur la lecture entre les lignes d’une déclaration TSMC.

Enfin, et de manière très inattendue, les acheteurs d’iPhone 15 pourraient payer moins cher que prévu pour les téléphones de cette année.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :