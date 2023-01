C’est le premier téléviseur qui peut fonctionner sans aucun câble

Le téléviseur Displace est basé sur la technologie 4K Oled, mesure 55 pouces et pèse 9 kg. Aux États-Unis, il sera disponible sur le marché fin 2023 pour un coût de 2 099 dollars.

« De nombreuses entreprises affirment avoir créé une télévision sans fil alors qu’en réalité, elles veulent dire qu’elles ont réussi à passer de plusieurs câbles à un seul. » Balaji Krishnan, fondateur et PDG de Displace. Sa startup a présenté le premier téléviseur entièrement sans fil au Consumer Electronics Show (Ces) de Las Vegas. Il n’y a pas de câbles, ni ceux qui transportent le signal, ni ceux qui transportent le courant électrique.

Le modèle amené à Las Vegas est un téléviseur basé sur la technologie 4K OLED, mesurant 55 pouces et pesant 9 kg. Le coût n’est pas très tendre : aux États-Unis, il sortira fin 2023 pour 2 099 $. En pratique, le Displace TV est un écran qui fonctionne avec des piles rechargeables. L’entreprise garantit que l’autonomie est très large : en utilisant le téléviseur tous les jours pendant six heures par jour, il est possible de pousser les batteries jusqu’à un mois d’utilisation.

Displace TV est également facile à transporter, grâce à la technologie d’aspiration à boucle active, il est possible de l’approcher d’un mur et de donner une petite poussée pour fixer l’écran à un mur. Selon Krishnan, de cette façon, il sera également possible de créer une télévision plus grande en assemblant celles apportées de chez soi : « Si vous organisez une fête, vous pouvez assembler quatre télévisions et, lorsque vous avez terminé, les diviser à nouveau pour emmenez-les dans différentes pièces ».

LG et la télévision qui reçoit tous les signaux d’un cube

Cette édition du CES à Las Vegas a été dominée par les téléviseurs. En plus du téléviseur sans fil de Displace, LG a présenté un téléviseur capable de recevoir tous les signaux pour la transmission vidéo et audio directement à partir d’un cube pouvant être placé jusqu’à 10 mètres. L’effet n’est pas anodin : vous n’aurez ainsi plus à connecter d’appareils aux ports situés derrière les téléviseurs, contraignant les choix de conception à la longueur des câbles de connexion.

Le cube s’appelle Zero Connect : « Contrairement aux téléviseurs conventionnels, où tous les ports d’entrée pour connecter des périphériques externes sont à l’arrière ou sur les côtés, celui-ci est livré avec un boîtier Zero Connect séparé qui envoie sans fil des signaux vidéo et audio à l’écran ». Le seul risque est pour les joueurs : avec une connexion à distance, il peut y avoir des problèmes avec le retard du signal. Pas le meilleur dans les jeux où le timing fait la différence entre gagner et perdre.