Gladiator 2 a déjà un protagoniste : la suite de Ridley Scott continue avec un acteur inconnu

Gladiator 2, la suite du film acclamé qui a remporté 5 Oscars en 2000 réalisé par Ridley Scott et mettant en vedette Russell Crowe et Joaquin Phoenix, a déjà un acteur de premier plan. C’est ainsi que le rapporte Deadline, assurant que le cinéaste a déjà pratiquement bouclé le casting de l’acteur Paul Mescal, un jeune interprète irlandais de 26 ans qui a commencé à gagner en popularité avec la série Hulu Normal People et qui a joué un rôle dans le film indépendant Aftersun. Et bien que Deadline n’ait pas fait en sorte que l’accord soit entièrement conclu, ils le tiennent pour pratiquement terminé : Gladiator 2 est une réalité.

Gladiator 2 a déjà un protagoniste : Lucio, le neveu de Commodus

Ainsi, apparemment, la rencontre entre Ridley Scott et Paul Mescal a eu lieu en novembre dernier, date à laquelle le cinéaste a pris la décision de signer le jeune acteur, un accord qui, comme on dit, serait déjà pratiquement conclu. Bien sûr, pour l’instant, l’intrigue officielle du film est inconnue, bien que nous ayons déjà des données qui peuvent nous donner certains indices sur l’endroit où les plans peuvent aller ; ou plutôt, les coups.

A tel point que Ridley Scott produira et réalisera à partir d’un scénario de David Scarpa après avoir travaillé ensemble sur Napoléon avec Joaquin Phoenix, avec Universal Pictures en charge de la production. Au niveau de l’intrigue, nous avons très probablement Paul Mescal dans le rôle de Lucio, fils de Lucilla (Connie Nielsen) et neveu de Commodus (Joaquin Phoenix). Ledit personnage est apparu dans le film original en tant qu’enfant joué par Spencer Treat Clark ; nous verrions maintenant sa version adulte avec une référence claire : le gladiateur Máximo (Russell Crowe).

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour Gladiator 2, bien que le tournage devrait bientôt commencer, avec une sortie en salles qui arriverait en 2024.

Source | Date limite