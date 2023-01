La justice confirme qu’El Rubius s’est soustrait à l’impôt et le condamne à une amende de 23 000 euros

La Cour de justice de Madrid a certifié que Rubén Doblas, mieux connu sous le nom d’El Rubius, a utilisé une entreprise pour échapper à l’impôt, comme l’a publié elDiario.es. Trésor a découvert la fraude, mais la défaite finale a eu lieu au tribunal. Ainsi, l’influenceur devra s’acquitter des 49 629,71 euros d’impôt sur le revenu des personnes physiques qu’il a évité de payer en 2013 lorsqu’il a fait appel à ladite société pour payer ses impôts. De plus, il devra payer une amende de 23 140,91 euros pour la manœuvre d’évasion fiscale.

Selon la décision, El Rubius a profité de l’impôt sur les sociétés pour économiser des milliers d’euros entre 2013 et 2014, car s’il l’avait fait via l’impôt sur le revenu physique, il aurait dû payer plus d’argent. La Rubius OMG, rebaptisée plus tard Snofokk, est la société utilisée pour effectuer ces opérations fiscales.

En novembre dernier, le Trésor a ordonné le recouvrement de 15 797 qu’il avait payé en trop en 2013 du fait de l’impôt sur les sociétés, ce qui s’est répété l’année suivante, avec des montants encore plus importants (48 004 euros). Le youtubeur aurait dû payer plus d’impôt sur le revenu des personnes physiques, car la société qu’il a créée pour payer moins d’impôts n’a justifié aucune contribution à sa carrière au-delà de la tentative de tromper l’administration fiscale.

Ruben Dobla, El Rubius.

La justice désarticule les arguments de la défense

La défense d’El Rubius n’a pas convaincu la Justice, qui démonte ses arguments en soulignant que la société Snofokk ne dépendait que de ce que le youtubeur faisait devant l’ordinateur et sa caméra.

Selon la sentence, ils en ont déduit que la rémunération d’El Rubius était « manifestement inférieure à la valeur marchande, ce qui a permis d’obtenir un avantage fiscal indu ». Ils avancent également que le comportement de Doblas conduit à réfléchir à « l’existence d’une culpabilité » de l’influenceur et soutiennent que sa participation majoritaire à la société « n’ajoute pas de valeur pertinente à l’activité exercée par la personne physique ».

Source | elDiario.es